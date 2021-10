La vidéo de Kamala Harris exhortant les fidèles à voter pour McAuliffe pourrait être illégale

Au cours des dernières semaines avant le jour des élections, plus de 300 églises noires de Virginie ont accepté de diffuser une vidéo dans laquelle la vice-présidente Kamala Harris exhorte les fidèles à voter après les services du candidat démocrate de Virginie au poste de gouverneur Terry McAuliffe – une décision qui, selon certains experts, viole le loi.

Certains avocats suggèrent que la vidéo enfreint les règles de l’Internal Revenue Service pour les églises exonérées d’impôt en vertu de la section 501 (c) 3 du code IRS. Il n’est pas clair si des églises l’ont encore joué.

« Je pense que mon ami Terry McAuliffe est le leader dont Virginia a besoin en ce moment », déclare Harris dans la vidéo. « Le vote anticipé a déjà commencé, et c’est la première année que vous pouvez voter dimanche, alors s’il vous plaît votez après le service d’aujourd’hui, et si vous ne pouvez pas voter aujourd’hui, prévoyez d’aller voter. »

Jonathan Turley, professeur à la faculté de droit de l’Université George Washington, a cité la loi, qui étend l’exonération fiscale aux entités qui « ne participent pas ou n’interviennent pas dans [including the publishing or distributing of statements], toute campagne politique au nom de [or in opposition to] tout candidat à une fonction publique. »

Il a cité l’amendement Johnson, qui stipule qu’il est absolument interdit aux groupes exonérés d’impôt de participer ou d’intervenir directement ou indirectement dans toute campagne politique au nom de [or in opposition to] tout candidat à une charge publique élective.

La loi ajoute en outre que « les contributions aux fonds de campagne politique ou aux déclarations publiques de position [verbal or written] fait au nom de l’organisation en faveur ou en opposition à tout candidat à une fonction publique viole clairement l’interdiction de toute activité de campagne politique. La violation de cette interdiction peut entraîner le refus ou la révocation du statut d’exonération fiscale et l’imposition de certaines taxes d’accise. »

Jean Baran, associé chez Holtzman Vogel Baran Torchinsky & Josefiak PLLC, a suggéré que la loi pourrait ne pas s’appliquer à la vidéo en question.

« Cela suppose que l’église parle. Les pasteurs font-ils les déclarations ou Harris ? » Baran a déclaré à Fox News.

Turley a rejeté cette suggestion.

« La règle actuelle … ne limite pas simplement l’interdiction à » l’intervention « », a-t-il déclaré à Fox News dans un communiqué par courrier électronique. « Cela inclut la participation et les références spécifiques à la publication ou à la distribution de déclarations. De plus, l’église parle en présentant la vidéo, en particulier en sachant à l’avance [as here] que la vidéo appellera les fidèles à voter pour McAuliffe. Il cherche activement à diffuser ce message aux fidèles. »

L’ANNONCE DE LA CAMPAGNE YOUNGKIN UTILISE LES MOTS DE MCAULIFFE POUR MONTRER SA POSITION CONTRE LES PARENTS INFLUANT SUR LES ÉCOLES

Un avocat électoral qui a parlé à Fox News sous couvert d’anonymat a suggéré que la vidéo violait probablement l’amendement Johnson.

« Si Kamala Harris soutient spécifiquement un candidat et que les églises le montrent dans leurs églises, cela semble être une violation assez claire de l’amendement Johnson », a déclaré l’avocat. « Je pense qu’ils montreraient la vidéo en feraient leur discours, en gros. »

Mais même si la vidéo enfreignait la loi, cela pourrait ne pas entraîner de sanctions pour les églises impliquées.

L’IRS » n’a jamais poursuivi les églises pour ce type de violations auparavant « , adoptant une vision plus généreuse du discours politique « , a noté l’avocat électoral. L’agence considérera souvent les remarques d’un pasteur sur une élection comme étant le discours personnel de ce pasteur, plutôt que les paroles de l’église, a expliqué l’avocat.

L’avocat a également noté qu’il est peu probable que l’administration Biden applique la loi pour sanctionner Harris ou la campagne McAuliffe, que le président Biden a approuvée.

« À quel point cela semble-t-il mal que l’administration Biden commence à sévir contre les églises noires? » dit l’avocat.

Baran a également noté que l’IRS n’applique généralement pas la loi de cette façon.

« Je ne pense pas que l’IRS ait appliqué la loi de la manière préconisée par Turley », a déclaré Baran à Fox News. « Je ne connais aucune église, y compris une église évangélique, dans laquelle un candidat s’est exprimé, faisant l’objet d’une révocation du statut d’exonération fiscale. Turley ne cite pas d’exemple. »

La campagne McAuliffe n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News. Le bureau du vice-président a renvoyé Fox News à la campagne McAuliffe.