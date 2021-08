La vidéo de Klay Thompson qui est devenue virale et donne de l’espoir à ses followers

Klay Thompson Il continue de progresser dans son processus de rétablissement et aspire à réapparaître sur les courts le jour de Noël. Jusqu’à présent nous n’avions pas pu le voir s’entraîner et on ne savait pas à quel moment il était dans sa préparation pour la compétition, mais une vidéo partagée par lui-même dans laquelle on le voit marquer dix triplés consécutifs à l’entraînement et faire preuve d’une mobilité remarquable, ont attiré l’attention des médias et rendu l’illusion et l’espoir aux adeptes de Guerriers de l’état d’or.

Klay se met au travail – [via @klaythompson] pic.twitter.com/P3kdPlzkK9 – Warriors sur NBCS (@NBCSWarriors) 24 août 2021