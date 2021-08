La vidéo de la caméra corporelle LAPD montre un pistolet paralysant utilisé contre Jaxson Hayes des pélicans ⋆ .

in

LOS ANGELES – Un officier de police de Los Angeles a brièvement appuyé un genou sur le cou du joueur de la NBA Jaxson Hayes alors que le centre des pélicans de la Nouvelle-Orléans haletait “Je ne peux pas respirer” quelques secondes avant qu’un autre officier n’utilise un Taser sur lui pendant une lutte, selon le corps vidéo de la caméra publiée vendredi.

Les policiers se sont rendus au domicile de Hayes dans le quartier de Woodland Hills le 28 juillet vers 3 heures du matin après que le cousin de sa petite amie a appelé le 911. Le cousin a déclaré que la petite amie de Hayes lui envoyait des SMS disant qu’il était devenu bruyant et violent et qu’elle avait peur.

Hayes, qui n’était pas armé, s’est disputé après que les agents eurent déclaré qu’il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il a ignoré les demandes de sa petite amie et de son cousin d’arrêter de parler et de se débattre avec la police alors qu’ils tentaient de le maîtriser. Le jeune homme de 21 ans a finalement été incarcéré pour avoir résisté à son arrestation après avoir été évalué dans un hôpital pour des blessures mineures.

“Jaxson Hayes est un gentil jeune homme, et il est de retour chez lui dans l’Ohio pour s’entraîner et se préparer pour la saison à venir”, a déclaré son avocat, Mark Baute, dans un communiqué vendredi.

La division des enquêtes sur la force du LAPD examine l’affaire “en raison de la possibilité que la force soit appliquée au cou de Hayes lors de l’usage de la force”, a déclaré la police dans un communiqué. La police de Los Angeles a présenté l’affaire aux procureurs, qui n’ont pas encore décidé de porter plainte.

Des images de caméras corporelles montrent des officiers du LAPD répondant à Jaxson Hayes à Woodland Hills en Californie le 28 juillet 2021.Youtube / LAPD

Le coude d’un policier a été blessé lorsque Hayes l’a poussé contre un mur. Les autorités ont précédemment déclaré que la petite amie de Hayes avait refusé de coopérer à l’enquête.

Hayes, 6 pieds 11 pouces et 220 livres, a été repêché au huitième rang du Texas en 2019. Il est le fils de l’ancien ailier rapproché de la NFL Jonathan Hayes, qui a joué pour Kansas City et Pittsburgh. Le jeune Hayes a joué une saison pour les Longhorns avant de devenir pro. Lors de ses deux premières saisons NBA, il a récolté en moyenne 7,4 points, 4,2 rebonds et 16,5 minutes.

Depuis la mort de George Floyd en 2020, il y a une sensibilité accrue non seulement en ce qui concerne la violence policière contre les Noirs, mais aussi pour la police utilisant tout type de force qui restreint la respiration d’une personne. Alors que la rencontre de Hayes avec la police présente certaines similitudes avec le meurtre de Floyd par l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin, les différences sont notables.

Hayes était sur le dos quand le genou d’un policier de Los Angeles a été pressé contre son cou pendant quelques secondes. Floyd a été coincé face cachée sous le genou de Chauvin pendant 9 minutes et demie.

Un officier du LAPD est vu en train d’utiliser un taser contre Hayes après qu’un autre officier aurait eu son genou sur le cou de Hayes.Youtube / LAPD

Alors que Hayes haletait plusieurs fois “Je ne peux pas respirer”, un autre officier dit à son partenaire “lève ton genou”. Cet officier obéit immédiatement et Hayes est capable de lever la tête.

Dans le cas de Floyd, trois autres officiers ont été accusés d’avoir aidé et encouragé Chauvin pour meurtre et homicide involontaire parce qu’ils ne sont pas intervenus.

La vidéo montée de près de 15 minutes de l’arrestation de Hayes comprend l’appel au 911 et des images de caméras corporelles de plusieurs agents. L’incident au domicile de Hayes a commencé calmement lorsqu’il a répondu à des questions dans son allée avec son cousin à proximité.

« Qu’est-ce qui se passe entre toi et ta copine ? » demande un officier.

“Nous étions juste en train d’avoir une petite dispute”, répond Hayes. “Elle me lançait des trucs.”

Hayes dit aux officiers : “Je ne peux pas respirer” alors qu’un officier du LAPD aurait eu son genou sur le cou de Hayes.Youtube / LAPD Hayes a demandé aux agents du LAPD s’ils avaient un mandat pour entrer chez lui, car il serait devenu « argumentatif ». Youtube / LAPD

Les policiers disent qu’ils doivent parler à sa petite amie. Ils lui disent, ainsi qu’à son cousin, d’attendre dehors. Hayes se demande pourquoi il ne peut pas entrer chez lui et demande s’ils ont un mandat pour entrer.

Les agents répondent qu’ils n’en ont pas besoin, ce qui peut être vrai ou non en vertu de la loi californienne. Parmi les facteurs atténuants, il y a le fait que les agents croient qu’une victime est gravement blessée.

Deux officiers bloquent Hayes alors qu’il s’approche de la porte d’entrée, tandis que son cousin lui dit de se calmer. Un officier pousse Hayes et son cousin le retient.

La police sépare les hommes et saisit les bras de Hayes. La situation s’envenime alors rapidement.

Le cousin de Hayes commence à crier « Jaxson, arrête ! » alors qu’il se bagarre avec les officiers, en poussant un contre un mur près de la porte d’entrée. Un officier sort un Taser tandis que d’autres s’attaquent à Hayes.

« Arrête de résister ou je vais te taser ! » crie-t-il plusieurs fois alors que Hayes se débat au sol. L’officier alterne en appuyant une main et un genou sur le cou de Hayes. La petite amie de Hayes sort de la maison et crie « Stop ! Arrêter! Qu’est-ce que tu fais?”

Hayes a été arrêté à la suite d’une prétendue dispute conjugale avec sa petite amie.AP

« Arrête de résister ou je vais te taser ! » l’officier crie alors que Hayes halète “Je ne peux pas respirer.”

Alors que deux officiers tiennent les bras de Hayes, l’officier tire le Taser, le pressant contre sa poitrine pendant plusieurs secondes au milieu des cris de sa petite amie et de son cousin pour qu’ils s’arrêtent.

Hayes crie et se retourne. L’officier tire le Taser une deuxième fois, le pressant contre les fesses de Hayes et l’arrière de ses jambes, criant « arrête de résister ! »

« J’arrête, mon frère ! » crie Hayes.

L’officier menace d’utiliser à nouveau le Taser sur lui alors que Hayes insiste sur le fait qu’il ne résiste pas.

Les agents sont finalement capables de le menotter et de le forcer à s’asseoir sur une chaise. Du sang est visible sur son bras et sa chemise.

Les agents du LAPD sont formés pour viser un pistolet paralysant sur le dos et le nombril d’une personne si les sondes du Taser sont utilisées à une distance de 7 à 15 pieds (plus de 2 mètres à près de 5 mètres), selon la politique de l’agence. Le Taser doit être déployé sur l’avant-bras de la personne ou sur l’extérieur de sa cuisse ou de son mollet si l’agent utilise la fonction d’étourdissement direct de l’appareil.

Cibler la poitrine d’une personne avec un Taser est controversé et le fabricant de l’appareil a déjà dit d’éviter cette zone.