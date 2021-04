La vidéo de la famille de Kate et William qualifiée d ‘«offensive de relations publiques» par Owen Jones | Royal | Nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont publié une vidéo de leur famille passant du temps ensemble pour marquer leur 10e anniversaire de mariage jeudi. Le couple royal a remercié ses partisans pour l’amour qui leur a été témoigné ainsi qu’à leurs trois enfants au fil des ans, et pour les messages de félicitations reçus ces derniers jours. Mais le commentateur Owen Jones a rejeté la vidéo comme une “offensive de relations publiques” résultant de l’interview à la bombe que le prince Harry et Meghan Markle ont donnée à Oprah Winfrey en mars.

M. Jones a déclaré: “Je sais que je suis une minorité en ce qui concerne la monarchie. Tout ce que je dirais, c’est que je peux voir pourquoi ils pourraient être sur une offensive de relations publiques en ce moment.”

L’animateur Jeremy Vine est apparu perplexe face à cette affirmation, disant: “Oh, réfléchissons. Parce que, parce que, parce que … Ouais, à cause de Meghan et Harry.”

M. Jones a déclaré: “Oui, à cause de Meghan Markle. Regardez, si vous regardez le sondage, c’est assez intéressant car il y a un très grand soutien à la monarchie.

“Mais parmi les jeunes, c’est beaucoup, beaucoup plus bas et parmi les 18-24 ans, il y a un très grand soutien à la république. C’est également vrai parmi les minorités ethniques.”

JUST IN: Grubbiness Grace V: Triste contraste entre Wills et Kate et Harry et Meghan

Dans la vidéo, on peut voir Kate et William s’abriter du vent derrière une dune de sable sur une plage de Norfolk.

Des aperçus du couple partageant des regards dévoués peuvent être vus, entrecoupés d’images des trois enfants du couple jouant sur la plage et de la pile de campagne de la famille, Anmer Hall.

Le prince George, 7 ans, regarde pensivement la mer tandis que maman Kate et papa William écoutent ravis de leur plus jeune fils, le prince Louis, 2 ans, alors qu’il parle.

On peut voir la princesse Charlotte, qui aura 6 ans dimanche, courir avec ses frères et partager plus tard un moment ludique avec le duc de Cambridge dans le jardin familial.

LIRE LA SUITE: Mike Tindall dit que les membres de la famille royale ont été invités à partir après les funérailles de Philip alors que la reine “ prenait position ”

Au fil des ans, Kate a maintenu une emprise étroite sur les images de George, Charlotte et Louis et a utilisé son amour de la photographie pour prendre en charge les séances de photos d’anniversaire pour les trois enfants.

Des photos sélectionnées de la famille royale sont publiées pour marquer des occasions spéciales, les célébrations du 2e anniversaire du prince Louis devenant les dernières de la série.

Le jeune royal pouvait être vu sourire fièrement alors qu’il se tenait sur son vélo rouge vêtu de son uniforme de crèche.

L’année dernière, Kate a choisi d’envoyer un message spécial de soutien au NHS alors que les clichés d’anniversaire le montraient à Louis après une séance de peinture au doigt avec ses mains peintes à la couleur de l’arc-en-ciel.