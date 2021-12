La vidéo de la sonnette du North Carolina Ring montre un homme frappant et traînant une femme ; suspect en garde à vue

AVERTISSEMENT : VIDÉO GRAPHIQUE

En 14 secondes choquantes, un homme a couru derrière une femme, l’a plaquée au sol et lui a donné huit coups de poing au visage avant de l’entraîner au milieu de la nuit.

La police de Caroline du Nord a arrêté un homme de 32 ans pour violence domestique après qu’une caméra de sonnette Ring l’ait enregistré en train de battre une femme avec ses poings avant de la traîner hors du porche d’un passant après qu’elle se soit précipitée et ait crié à l’aide.

Louis Lamontrez Meadows fait face à des accusations d’enlèvement et d’agression sur une femme et après avoir prétendument battu une femme à 3 h 18 mercredi.

La vidéo commence par une femme qui court vers une porte en criant : « Hé ! Elle frappe à la porte, mais avant qu’elle ne puisse finir son mot suivant, un homme, identifié plus tard comme Meadows, l’attrape par derrière et la jette au sol.

Ses mots sont difficiles à comprendre, mais quoi qu’il dise, il commence à lui donner des coups de poing – qui atterrissent sur son visage et le haut de son corps avec des craquements audibles à chaque fois. Elle gémit de douleur – jusqu’à ce qu’il la traîne hors du porche et à travers la pelouse.

Le propriétaire a partagé la vidéo avec le service de police de Charlotte-Mecklenburg, qui l’a publiée en ligne et a demandé l’aide du public pour identifier l’agresseur et la victime. Avec juste des images granuleuses et un véhicule suspect possible – une Honda Fit argentée, la police s’est rapprochée du suspect vers midi jeudi.

Les enquêteurs de la patrouille d’assistance à la gestion des incidents de la DMV ont retrouvé le véhicule. La police de Steele Creek a répondu et a trouvé la victime et le suspect avec la voiture.

La police a déclaré avoir déplacé la victime non identifiée dans un endroit sûr et a reconnu l’aide de la communauté pour les avoir aidés à retrouver le suspect. Ils n’ont pas décrit l’étendue de ses blessures.

Meadows a d’autres accusations récentes pour avoir prétendument proféré des menaces, une intrusion, un vol et des dommages matériels. Au moment de son arrestation jeudi, la police a déclaré qu’il faisait également l’objet d’un mandat actif sans rapport.

Les dossiers de la prison indiquent qu’il s’agissait d’une accusation de possession de drogue.

Il est détenu au centre de détention du comté de Mecklenburg sous caution de 128 000 $.