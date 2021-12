La vidéo de l’arrestation de Zac Stacy montre qu’il a raconté l’attaque « mise en scène » de l’ex-GF aux flics

Lire du contenu vidéo

Zac Stacy a déclaré aux flics que l’attaque brutale contre son ex était « mise en scène » … affirmant que la femme l’avait piégé parce qu’elle était « amère », il ne voulait pas être avec elle.

La conversation de l’ancien demi offensif de la NFL avec les officiers a été filmée sur une vidéo de la police, obtenue par TMZ Sports, quelques jours seulement après avoir battu impitoyablement son ex dans sa maison de Floride.

Dans les images de l’arrestation, on peut entendre Stacy parler pendant plusieurs minutes aux agents du département de police d’Orlando des événements qui ont conduit à l’altercation du 13 novembre … insistant sur le fait que tout « a été mis en scène ».

« C’est juste un cas d’amertume, mec », a déclaré Stacy aux policiers. « C’est pourquoi elle a fait ça. Toute l’affaire de l’agression, elle l’a mis en scène. Elle m’a piégé. »

Stacy a poursuivi: « Tout a été mis en scène. Tout ce qu’elle essaie de faire, c’est de me soutirer de l’argent. Elle a eu une réaction de ma part. »

Stacy a expliqué qu’il pensait que son ex – la mère de son fils de plusieurs mois – était en colère contre lui parce qu’il ne voulait pas poursuivre une relation amoureuse avec elle.

L’ancien joueur des St. Louis Rams et des New York Jets a déclaré aux officiers que la femme savait qu’il n’était pas dans une bonne position mentalement (il a dit qu’il venait de sortir d’une cure de désintoxication pour anxiété et dépression), et elle a utilisé cela pour obtenir « une réaction hors de moi. »

« Elle savait que j’étais déprimée, elle savait que je souffrais d’anxiété et de dépression », a déclaré Stacy. « Elle savait que j’essayais de combler cet écart entre moi et mon fils et elle est juste contrariée d’avoir été prise et elle est contrariée que je ne prenne pas soin de lui comme elle s’y attendait. Et maintenant, elle est allée aussi loin. »

Stacy a ajouté: « C’est juste un cas de fille juste, c’est juste amer que je ne veuille pas être avec elle et elle essaie juste de détruire toute ma réputation à cause de cette merde. »

Stacy a ensuite dit aux officiers qu’il savait que ses actions étaient « f *** up ».

« Je ne sais pas quel homme – comment un homme aurait pu gérer cette situation », a déclaré Stacy.

L’homme de 30 ans a finalement été emmené dans un poste de police local et accusé de coups et blessures aggravés et de méfait criminel.

Stacy est actuellement sous caution.