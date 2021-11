La vidéo de l’échange glacial de Patrick Mahomes avec Jackson devient viral

Les Chiefs de Kansas City ont battu les Giants de New York 20-17 lundi soir.

Le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes a terminé avec une autre performance inhabituellement faible, enregistrant 275 verges, un touché et un choix sur 29 passes sur 48.

Chose intéressante, ni la performance de Mahomes ni celle de Kansas City décrochant sa quatrième victoire de l’année n’ont fait les gros titres de la soirée.

Au contraire, ce dont tout le monde ne pouvait s’empêcher de parler, c’était de l’échange glacial entre Patrick Mahomes et son jeune frère, Jackson.

La vidéo parle d’elle-même:

.@PatrickMahomes s’enregistre avec la famille avant la bataille de la MNF avec les Giants ‼️ pic.twitter.com/EDpgZn3PDK – ESPN (@espn) 2 novembre 2021

Naturellement, les médias sociaux ont eu quelques réactions.

Pat ne bouge pas du tout avec son frère. Je connais ce dap à un kilomètre de distance. Il en a marre de toutes les vidéos TikTok à son travail. https://t.co/bA5ug8nDnr – Elton « Al » Gilkes (@Coach_Gilkes) 2 novembre 2021

Finalement! Dit à cet enfant de se détendre Jackson salé https://t.co/UDd12UlEkg – 17Simba (@17simba17) 2 novembre 2021

Il déteste son frère Lmaoo https://t.co/fPOqxoLGQ6 – Swavey (@swavey_orlando) 2 novembre 2021

Il déteste Jackson lol https://t.co/z9iKkux6Qz – felipe (@felipe4prez) 2 novembre 2021

Rien de tout cela ne devrait être une surprise. La semaine dernière, une vidéo est devenue virale montrant la santé mentale apparemment détériorée de Patrick chaque fois que sa partenaire, Brittany Matthews et Jackson reprennent leurs vieux trucs.

C’est une façon de faire Halloween. https://t.co/YmqiqaNaYN – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

Au-delà de cela, Jackson s’est retrouvé au centre non pas d’une, mais de deux controverses majeures déjà cette saison. Combinez cela avec les difficultés des Chiefs sur le terrain et vous comprendrez pourquoi la relation de Patrick et Jackson a peut-être pris un petit coup cette année.

De toute évidence, les frères se battent et, dans l’ensemble, ils s’en sortiront inévitablement probablement. Mais pour l’instant, j’ai l’impression que la relation est un peu glaciale.

En rapport: LaMelo Ball révèle ce que Jay-Z lui a vraiment dit (vidéo)