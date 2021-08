La vidéo de Manoj Muntashir dénonçant les Moghols déclenche une tempête sur les réseaux sociaux

L’écrivain Vaibhav Vishal a demandé à Manoj de retirer Mutashir de son nom.

Le poète et parolier Manoj Muntashir a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux à travers sa dernière vidéo dans laquelle il dénonce les dirigeants moghols et demande aux gens de choisir judicieusement leurs héros et leurs méchants. Dans le titre de la vidéo « De qui êtes-vous l’héritier ? Choisissez votre héritage et vos héros ! », Muntashir a qualifié les dirigeants moghols comme Akbar et Humayun de « dacoits glorifiés » et a affirmé que les gens avaient subi un lavage de cerveau au cours des siècles. Ouvrant la vidéo, Muntashir a déclaré que les peuples (hindous) ont laissé leur histoire non revendiquée pendant plusieurs siècles.

« Au cours des derniers siècles, nous avons laissé la terre de notre histoire non réclamée. Nous avons subi un lavage de cerveau à un point tel que tout à coup dans notre manuel de maternelle, au lieu de G pour Ganesh, on nous a appris G pour Gadaha (Âne) et nous n’avons même pas eu de pli sur le front », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que tandis que les routes étaient renommées en l’honneur des dirigeants moghols, les gens continuaient d’applaudir les politiciens opportunistes. “Les routes menant à notre maison ont été nommées d’après des dacoits glorifiés comme Akbar, Humayun et Jahangir et nous avons continué à applaudir, en regardant les dirigeants opportunistes couper les rubans”, a-t-il ajouté.

Cependant, une grande partie de la tempête a été causée par ses remarques sur les dirigeants moghols. « À Chittorgarh, celui qui a tué trente mille civils au nom du djihad était le roi idéal. Celui qui tenait Meena Bazar devant le fort d’Agra était jille ilahi. Jille Ilahi veut dire l’ombre de Dieu, quel est ce Dieu dont l’ombre est si noire ? Choisissez vos héros et méchants en vous élevant au-dessus de la caste qui a été la tradition de ce grand pays. Qui était Ravana ? Un brahmane. Il était dans la lignée directe du Seigneur Brahma, mais avez-vous vu un brahmane adorer Ravana ? il a dit.

La vidéo publiée le 24 août est désormais devenue virale, de nombreuses personnalités publiques critiquant ouvertement le poète. Le réalisateur Neeraj Ghaywan a qualifié la vidéo de « fanatisme mêlé de casteisme !

La bigoterie mêlée de casteisme ! https://t.co/7ok09YCql4 – Neeraj Ghaywan (@ghaywan) 26 août 2021

L’écrivain Vaibhav Vishal a demandé à Manoj de retirer Mutashir de son nom. « L’homme qui a fait carrière avec Ishq, Khalish, Mehfooz, Fariyaad, Humsafar et Rashqe Kamar remet en question notre héritage indo-islamique, notre éducation, nos valeurs et nos choix. Content de voir le masque se détacher, Manoj. Supprimez le mot « Muntashir » de votre nom maintenant. Choisissez votre héritage ! dit Vishal.

L’homme qui a fait carrière avec Ishq, Khalish, Mehfooz, Fariyaad, Humsafar et Rashqe Kamar remet en question notre héritage indo-islamique, notre éducation, nos valeurs et nos choix. C’est bien de voir le masque se détacher, Manoj. Supprimez le mot « Muntashir » de votre nom maintenant. Choisissez votre héritage ! ???? https://t.co/ExbYYtS6Q2 – Vaibhav Vishal (@ofnosurnamefame) 25 août 2021

Notamment, Manoj avait rencontré le chef de RSS Mohan Bhagwat plus tôt ce mois-ci et avait déclaré qu’il partagerait bientôt ses apprentissages sur YouTube.

, , सोच स्वतंत्र है. , आदरणीय @DrMohanBhagwat सिखा दिया. , जल्द अपने #YouTube साझा करूँगा, कुछ भ्रम हो सकें. pic.twitter.com/mGn3Hf2Fvt – Manoj Muntashir (@manojmuntashir) 16 août 2021

Cependant, de nombreux internautes ont également soutenu Muntashir et l’ont félicité pour la vidéo.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.