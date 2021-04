La vidéo de Marine saluant son fils pour la première fois devient virale ⋆ .

Une vidéo montrant un Marine ému saluant son fils après qu’il soit devenu sous-lieutenant a accumulé plus de trois millions de vues sur TikTok ces derniers jours.

Master Sgt. Michael Fisher a publié « Rendre mon fils le premier salut! » vidéo qui le montre en tenue militaire complète félicitant son fils pour son exploit.

«Je vous ai vu grandir et mûrir et devenir l’homme que vous êtes aujourd’hui», a déclaré Fisher. «Vous avez toujours été respectueux en disant:« Oui, monsieur, non monsieur; oui madame, non madame. Un salut est un signe de respect. C’est un privilège de vous rendre votre premier salut.

Fisher, qui se tient à environ un pied de son fils, salue ensuite son fils de la main droite. «C’est encore un plus grand honneur de vous féliciter, monsieur, pour votre commission», a déclaré Fisher, la voix tremblante.

Le fils, qui porte un uniforme vert, rend le salut.

Une vidéo qui aurait montré un sergent-chef de la Marine saluant son fils après être devenu sous-lieutenant est devenue virale cette semaine. @ E8msgt / TikTok