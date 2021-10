La vidéo de Mark Few Arrest montre un entraîneur se disputant avec des flics et refusant des ordres

Lire du contenu vidéo

Marquez peu a refusé les ordres des officiers à plusieurs reprises et est apparu très ennuyé et frustré par les flics lors de son arrestation pour conduite en état d’ébriété en septembre, nouvelle vidéo de la police obtenue par TMZ Sports spectacles.

L’entraîneur-chef de basket-ball masculin de Gonzaga a été arrêté dans l’Idaho vers 20 heures le 6 septembre … après que les autorités ont déclaré qu’il faisait une embardée dans sa voiture et conduisait de manière erratique.

Et, dans les images de l’arrêt, vous pouvez voir que peu de gens n’étaient satisfaits de rien.

Peu – qui ont dit aux flics qu’il rentrait chez lui à Spokane depuis sa maison de vacances – ont d’abord refusé de sortir de sa voiture lorsque les flics lui ont ordonné de … pour les éloigner de son short.

Plus tard au cours de l’arrêt, Few a refusé de faire des tests de sobriété sur le terrain, affirmant qu’ils étaient « totalement subjectifs » et ajoutant que des blessures antérieures ne lui permettraient pas de faire les tests correctement.

Tout au long de l’interrogatoire, Few a saisi son téléphone à plusieurs reprises et a tenté d’appeler son avocat – seulement pour que les flics lui disent de ranger l’appareil.

Peu ont dit aux agents qu’il avait fait une embardée parce qu’il essayait de contrôler les chiens dans sa voiture – et il a dit avec insistance qu’il pensait qu’il pouvait conduire.

La vidéo montre cependant que l’homme de 58 ans a admis avoir bu de la bière plus tôt dans la journée.

Après avoir refusé de faire les tests de sobriété sur le terrain, les flics l’ont menotté et l’ont placé à l’arrière d’une voiture de police.

Plus tard, peu ont accepté de souffler dans un alcootest … et les flics disent qu’il a fait exploser un 0,119 et un 0,120 – bien au-dessus de la limite légale de 0,08.

Peu ont finalement été emmenés dans un établissement médical voisin pour faire prélever son sang … et par la suite, il a reçu une citation et a été autorisé à être récupéré par un ami.

Peu ont finalement été inculpés pour l’incident … et ont plaidé coupables au délit DUI plus tôt ce mois-ci. Il a été condamné, entre autres, à effectuer des travaux d’intérêt général et a été placé en probation sans surveillance pendant un an.

L’entraîneur – qui aussi a présenté des excuses suite à l’annonce de l’arrestation – a été suspendu par Gonzaga pour l’incident … mais devrait faire son retour à son siège le 13 novembre contre le Texas.