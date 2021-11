La vidéo de mashup de succession est parfaite

Peu importe où vous allez à New York, quelqu’un parle de Succession de HBO ou des Knicks de New York. C’est presque inévitable.

La saison dernière, les Knicks ont remporté leur premier match éliminatoire à domicile depuis 2013. Pendant ce temps, Succession a remporté plusieurs Emmy Awards différents, remportant le matériel pour l’écriture ainsi que la réalisation et le meilleur drame.

L’émission, sur un conglomérat de médias et de divertissement, est principalement tournée autour de New York. Il n’était donc pas surprenant que Josh Silverman de The Knicks Wall ait créé un mashup combinant ces deux univers.

KNICKS X SUCCESSION : 🎞 Edité par : @JoshMSilverman pic.twitter.com/HFrxId2a42 – Le mur des Knicks (@TheKnicksWall) 10 novembre 2021

Les faits saillants du basket-ball de cette saison et les prises de vue aériennes de Madison Square Garden étaient fantastiques avec la musique du thème de l’émission. Bien sûr, les enjeux des jeux semblaient bien plus élevés avec les accords de piano et les cordes sonnant en arrière-plan.

Mais ce qui était surprenant, compte tenu de la nature naturelle de ces mélanges, c’est qu’il a fallu autant de temps pour que quelque chose comme ça atterrisse sur ma chronologie. Pendant des années, les gens ont essayé de lier ces mondes ensemble.

Les fans ont tweeté à quel point le patriarche fictif de la succession Logan Roy ferait mieux en tant que gouverneur de la franchise que le propriétaire réel James Dolan. Certains ont écrit des fan fictions dans leur tête sur le cousin Greg, qui mesure 6 pieds 7 pouces, signant avec New York. D’autres aspiraient à un podcast avec Greg et Tom parlant des Knicks.

Même les Cleveland Cavaliers ont joué le thème musical de Succession alors que les Knicks s’échauffaient avant un match la saison dernière. Alors pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour que ce type de contenu existe ? Les Knicks vont-ils se pencher sur le morceau et faire une sorte de cadeau promotionnel croisé au Madison Square Garden?

chaque saison des Knicks est à peu près aussi stressante qu’une saison de succession https://t.co/SuWvG7oxMp – Moe Abunuwar (@MoeAbunuwar) 9 novembre 2021

