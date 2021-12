La vidéo de McDonald’s montre le cauchemar de chaque client lors de la commande au service au volant

Devoir attendre votre commande chez McDonald’s et faire preuve de patience n’est pas nouveau. C’est l’inconnu de ce qui arrive à votre nourriture qui maintient le plus en ligne, avec l’espoir qu’ils sont juste en sous-effectif ou occupés pour remplir la partie « rapide » de la restauration rapide. C’est ordinaire.

Ce qui n’est pas ordinaire, c’est un mélange d’erreurs techniques et de personnel surmené qui prend des sacs de nourriture et les lance au sol pour éviter une sauvegarde. Cela arrive-t-il à tous nos aliments, ou s’agit-il uniquement de ce McDonald’s en particulier à Dartford ?

Dartford kent mcdonalds worker jetant de la nourriture sur le sol 😂😂 #mcdonalds #justeat #uber #kent #dartford #RETWEEET #viral #London #mcdonaldsuk pic.twitter.com/uZ1o9Yeo27 – Stevenboh (@Stevenbohttv) 7 décembre 2021

Selon The Daily Mail, un chauffeur qui est apparu dans les commentaires de la vidéo initiale ci-dessus a déclaré que le carambolage résultait d’une erreur avec Just Eat, une application qui gère les livraisons similaires à GrubHub, DoorDash et Seamless. Ils ont également ajouté que la nourriture au sol était destinée à être jetée à la poubelle, ce qui devrait également choquer les clients.

La vidéo a été publiée par Ryan Covill, 35 ans, qui s’est rendu au restaurant pour récupérer une commande qui n’est jamais arrivée. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, plusieurs autres ont eu la même idée et la sauvegarde de la livraison créait une confusion évidente avec les chauffeurs-livreurs. Un employé de McDonald’s énervé essaie de trier les sacs et commence à les jeter par terre.

« Elle jette la nourriture, comme si ce n’était la nourriture de personne d’autre, quelqu’un doit manger ça », a déclaré l’un des hommes de la vidéo à propos des actions du travailleur. La légende de Covill pour la vidéo explique la situation de son point de vue. « Après avoir attendu ma nourriture pendant plus d’une heure et demie, j’ai décidé de ne plus attendre », a-t-il écrit.

« La commande venait de Just Eat et j’y suis allé. Alors que je me rendais littéralement au Mac D, ma commande a été annulée, alors je suis allé dans le Mac D pour leur dire que le désir était arrivé et oui, une fille m’a donné ma nourriture gratuitement, mais il y avait des tas de chauffeurs qui attendaient de la nourriture mais personne ne semblait avoir la moindre idée de ce qui se passait.

@McDonaldsUK Je viens de faire un cauchemar dans votre restaurant. J’ai passé une commande mobile uniquement pour votre succursale de Dartford pour dire qu’elle ne la reconnaît pas même si je l’avais sur mon téléphone. Après avoir fait la queue pendant 32 minutes dans votre service au volant, j’ai dû me garer et rejoindre l’énorme file d’attente ! Merci McDonalds – iain ohara (@IainOhara) 6 décembre 2021

« Ensuite, elle a commencé à jeter toute la nourriture par terre. C’était fou, c’est l’affaire de quelqu’un et ils jettent juste des bénéfices et pourraient au moins l’offrir aux conducteurs, etc. mais juste en lançant devant les gens, blague. »

Le commentateur qui prétendait être un chauffeur a déclaré que les sacs de sol étaient destinés à être jetés à la poubelle et étaient des mélanges, non commandés via le système McDonald’s. « La nourriture n’est pas jetée par terre puis donnée aux clients. Il est clair que si c’est ce que vous pensez qui se passe, alors vous êtes fou », a ajouté un autre commentaire. « Le personnel est clairement dépassé par les commandes qui n’ont pas été envoyées aux chauffeurs, il est donc resté assis à attendre, ce qui se produit dans la plupart des McDonald’s, pas seulement celui-ci. »