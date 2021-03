La vidéo de méditation de Google sur la façon de passer au Pixel est hilarante

Une nouvelle vidéo officielle de Google est ici. Il explique comment passer au Pixel à partir de votre téléphone actuel.

La vidéo est conçue comme une simulation de méditation et est absolument hilarante.

C’est bien quand les entreprises font un petit effort supplémentaire avec ces choses.

Ferme tes yeux. Vivre l’instant présent. Inspire, expire. Acceptez votre paix intérieure. Namaste. Ce sont les types de déclarations que l’on entend dans les innombrables vidéos pédagogiques de méditation sur YouTube. Cependant, ce que vous n’entendez généralement pas, c’est «branchez votre Pixel» ou «ne vous inquiétez pas si vous avez des milliers de photos latte». C’est exactement ce que vous entendez dans la nouvelle vidéo officielle de Google sur la façon de passer au Pixel à partir de votre téléphone actuel.

La vidéo se moque du déluge de vidéos de méditation que vous pouvez trouver en ligne en montrant des clips de nature génériques tandis qu’une voix off explique comment transférer vos fichiers. La narratrice a l’air d’être perdue entre un royaume et le suivant, mais elle a encore le temps de faire des plaisanteries brillantes comme: « Vous ne pouvez pas gâcher ça, tant que vous faites confiance au processus. »

En rapport: Le pire marketing de tous les temps échoue de la part des marques de smartphones

Après avoir regardé pour la première fois, j’ai dû vérifier trois fois que oui, c’est un officiel vidéo de Google lui-même. En d’autres termes, si quelqu’un cherche comment passer au Pixel, il le trouvera et le regardera. Je ne sais pas si Google est à la traîne ou simplement non conventionnel, mais j’adore ça.

Maintenant, il est possible que Google ne l’utilise que temporairement et finisse par le supprimer. Ce serait malheureux, mais il serait plus logique d’avoir une vidéo pédagogique «normale» à cette fin. Si tel est le cas, vous voudrez le regarder dès que possible. Ce serait dommage pour quiconque de ne pas en faire l’expérience.

«Bonjour, marteau-piqueur. Ça doit être les travaux routiers.