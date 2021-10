La vidéo de ‘Perra’, de J Balvin, est retirée de YouTube pour promotion de la misogynie – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

J Balvin est de nouveau impliqué dans la polémique pour sa chanson « Perra », un sujet pour lequel le chanteur colombien a reçu de vives critiques sur les réseaux sociaux pour avoir promu le machisme, le sexisme, la misogynie et les violences de genre. Suite aux accusations et messages contre le récent single de l’artiste, la plateforme YouTube a décidé de retirer la vidéo controversée.

La vidéo de « Perra » a provoqué l’agacement non seulement des internautes et des adeptes du chanteur, mais aussi de diverses personnalités politiques, dont Marta Lucía Ramírez, vice-présidente et chancelière de la République de Colombie, qui a exprimé son rejet dudit matériel. par un communiqué de presse.

« Le chanteur porte deux femmes d’ascendance africaine attachées avec des chaînes au cou et rampant sur le sol comme des animaux ou des esclaves », a déclaré Ramírez, qui a ajouté que les paroles de la chanson contiennent « des expressions sexistes, racistes, machos et misogynes directes et ouvertes qui violent les droits des femmes « .

De même, la militante féministe Florence Thomas a souligné qu’elle ne pouvait même pas finir de regarder le clip vidéo en raison de ses références racistes et a souligné que la chanteuse incite et justifie la violence de genre. En plus de cela, il y a une réification du corps de la femme.

Informations du millénaire