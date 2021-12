La vidéo de spoiler de Coronation Street montre la fureur de Lydia alors qu’Adam ne la reconnaît pas

La nouvelle venue de Coronation Street, Lydia (Rebecca Ryan), sera bouleversée la semaine prochaine lorsqu’Adam Barlow (Sam Robertson) ne la reconnaîtra pas.

Lydia, qui s’est liée d’amitié avec Sarah (Tina O’Brien) lors de l’édition de vendredi (10 décembre) du feuilleton d’ITV, rencontre son nouveau copain sur le marché de Noël dans les scènes à venir.

Adam se présente et Sarah le présente comme son mari. Mais il se trouve que Lydia le connaît déjà !

Adam, cependant, ne la reconnaît pas, ce qui laisse Lydia se sentir insultée. En conséquence, elle fait ses excuses et sort, ce qui laisse Sarah plutôt méfiante.

Adam, quant à lui, masque le fait qu’il commence lentement à se rappeler qui est vraiment Lydia !

La question est : qui est-elle au juste ?

Et sa présence sur les pavés provoquera-t-elle le chaos pour Adam et Sarah ? Cela semble certainement de cette façon!

Plus : Savons



Parlant de l’introduction de Lydia dans l’émission, un porte-parole de Corrie a déclaré: » Sarah et Adam espèrent cimenter leur relation en fondant une famille, mais lorsque la nouvelle amie de Sarah Lydia s’avère être quelqu’un du passé d’Adam, tous les rêves de Sarah pourraient-ils se transformer en cauchemars ?’

L’actrice Rebecca Ryan, qui joue Lydia, fait partie de la famille sur les pavés, car son vrai frère Jack James Ryan apparaît actuellement sur Coronation Street en tant que Jacob.

Coronation Street diffuse ces scènes le mercredi 15 décembre à 19h30 sur ITV.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();