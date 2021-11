La vidéo de spoiler de Coronation Street montre que Curtis découvre ce qui ne va pas avec lui

Curtis Delamere (Sam Retford) devrait enfin obtenir des réponses sur son état, alors qu’il rend visite à un consultant privé à Coronation Street la semaine prochaine.

Le médecin stagiaire souffre d’une maladie cardiaque rare, dont il a dit qu’Emma Brooker (Alexandra Mardell) pourrait entraîner sa mort à tout moment.

Les médecins, cependant, n’ont pas été en mesure de déterminer exactement ce qui ne va pas avec son cœur, mais il semble que certaines réponses pourraient enfin être en route.

Le clip ci-dessus – tiré de l’édition de mercredi prochain (1er décembre) du feuilleton ITV – le voit quitter le bureau des consultants, manifestement désireux de sortir de là dès que possible.

Mais qu’est-ce qu’il a appris au juste ? Eh bien, c’est la question, et c’est une question à laquelle Emma veut désespérément connaître la réponse, et elle exige donc qu’il lui dise ce que le consultant avait à dire.

« Il dit que l’état est assez grave », dit Curtis, hésitant. « Il va commander des tests. Plus d’essais. Quand il les aura, il contactera un spécialiste, vous savez, comme un spécialiste de haut niveau, et verra comment ma maladie peut être gérée.

Curtis reçoit des nouvelles – mais est-il totalement honnête ? (Photo : ITV)

Emma est aux anges à l’idée que l’état de Curtis puisse être géré.

« Je pense que nous sommes tous assez déterminés, je ne vais pas mourir comme mon père! », ajoute-t-il, à la grande joie d’Emma.

Plus : Savons



Elle serre Curtis dans ses bras, lui disant qu’elle « sait » qu’ils vont avoir une longue vie ensemble.

— Je le sais, dit Emma en souriant. « Je le sais juste. »

Curtis, cependant, perd son sourire au milieu de l’étreinte. Est-il totalement honnête au sujet de son état ? Cache-t-il quelque chose ?

Coronation Street diffuse ces scènes le mercredi 1er décembre à 20h30 sur ITV.

