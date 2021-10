La vidéo de spoiler d’Emmerdale voit Kim secoué par un énorme retour

Kim Tate (Claire King) est abasourdie dans les prochaines scènes d’Emmerdale, lorsque Will Taylor (Dean Andrews) revient dans sa vie.

Will, comme le savent les téléspectateurs, s’est enfui il y a plusieurs semaines, après avoir avoué à Kim qu’il avait enterré le cadavre de DI Malone sur ses terres.

Se sentant utilisé et trahi, Kim a menacé d’appeler la police, forçant Will à quitter rapidement le village. Cependant, il ne savait pas que Kim n’avait pas l’intention de contacter les autorités.

Beaucoup de choses se sont passées dans les semaines qui ont suivi son départ, à savoir la disparition d’Andrea Tate (Anna Nightingale).

Kim organise un service commémoratif pour son ancienne belle-fille dans les scènes à venir, et le clip ci-dessus – tiré de l’édition de jeudi (4 novembre) du feuilleton ITV – la voit essayer de lire une histoire à Millie avant le service.

Kim reçoit un visiteur surprise dans les scènes à venir (Photo: ITV)

Millie, cependant, ne l’apprécie pas, rappelant à sa grand-mère que c’est un livre qu’Andrea lui lisait.

Gabby Thomas (Rosie Bentham) propose d’aider Millie à se préparer, laissant Kim seule pour un moment de contemplation, alors qu’elle regarde une photo de Jamie (Alexander Lincoln).

Mais soudain, la porte claque – et en promenade Will !

Les anciens amants se regardent un instant.

«Je n’étais pas sûre de te revoir un jour, dit-elle.

Will est apparemment revenu à temps pour le mémorial d’Andrea, mais restera-t-il dans les parages ?

Emmerdale diffuse ces scènes le jeudi 4 novembre à 19h sur ITV.

