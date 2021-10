La vidéo de Starfield vous présente les systèmes installés du jeu

Bethesda a publié une nouvelle vidéo pour Starfield qui traite des systèmes réglés du jeu.

Dans la vidéo, le directeur du design Emil Pagliarulo fournit également de nouveaux détails sur les factions du jeu. Deux des plus importants sont les Colonies Unies et le Freestar Collective, puis il y a la Constellation, avec qui vous commencerez votre voyage dans Starfield en tant qu’explorateur de la galaxie.

Starfield est comme beaucoup d’autres jeux Bethesda en ce sens que vous pourrez créer n’importe quel personnage et explorer librement le monde du jeu. Trois emplacements ont déjà été révélés et il s’agit de la capitale des colonies unies, New Atlantis; la ville de plaisir de Neon ; et la capitale du Freestar Collective, Akila.

Les systèmes installés sont une zone de l’espace plutôt dangereuse que vous explorerez, et elle comprend notre système solaire et d’autres parties de la galaxie de la Voie lactée qui se trouvent à environ 50 années-lumière de notre système solaire.

Situé en l’an 2330, l’accent est mis sur la guerre des colonies menée en 2310 entre le Freestar Collective et les colonies unies. Actuellement, la paix règne, mais le malaise entre les deux factions peut déborder.

En ce qui concerne les ennemis, attendez-vous à de nombreuses menaces humaines, notamment des pirates, des mercenaires, des espaceurs et des fanatiques religieux fanatiques.

Starfield arrive exclusivement sur Xbox Series X/S et PC le 11 novembre 2022 et vous pourrez y jouer dès le premier jour avec Xbox Game Pass.