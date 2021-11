La vidéo de surveillance à domicile de la star de ‘RHOBH’ Dorit Kemsley montre des voleurs entrant par effraction

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Des images de surveillance de la maison de la star de Real Housewives of Beverly Hills, Dorit Kemsley, montrent ce qui s’est passé la nuit malheureuse de sa récente effraction. Le département de police de Los Angeles a publié la vidéo, qui montre deux hommes masqués vêtus de sweats à capuche entrant dans sa maison en brisant la vitre coulissante. La vidéo passe ensuite à 11h09, montrant les hommes quittant la maison avec un sac plein d’objets volés.

« La victime était à l’intérieur de la résidence à ce moment-là et a été confrontée aux suspects. Les deux suspects ont menacé de la tuer alors qu’elle plaidait pour sa vie et celle de ses jeunes enfants », a déclaré la police de Los Angeles dans un communiqué, selon Page Six. « Craignant pour sa sécurité, la victime s’est conformée aux demandes des suspects et les a dirigés vers des objets de valeur. Les suspects ont emporté des sacs à main, des bijoux et des montres haut de gamme.

La police pense qu’il s’agit d’un troisième suspect impliqué. Ils recherchent trois hommes noirs, âgés de 20 à 30 ans. Le département appelle le public à l’aide pour identifier les suspects vus dans la vidéo.

La police dit que Kemsley était à la maison avec ses enfants au moment du vol. Ses enfants dormaient et n’ont pas été réveillés par la perturbation. « Ne faites pas de mal à mes bébés. Ne me tuez pas », aurait-elle supplié les intrus. « Je suis une mère. » Son mari, Paul « PK », était à l’étranger à Londres à l’époque.

La vraie femme au foyer a parlé de l’expérience le 29 octobre. « Comme vous le savez tous maintenant, j’ai vécu une épreuve terrifiante, une épreuve qu’aucun parent ou personne ne devrait avoir à vivre. J’ai reçu tellement de messages d’amour et soutien et je vous remercie tous du fond du cœur. C’est vraiment bouleversant », a-t-elle écrit dans un message publié sur Instagram. « Je remercie Dieu d’avoir empêché mes enfants et moi-même d’être blessés physiquement. »

Son mari a également fait une déclaration. « Je tiens à vous remercier tous pour vos aimables paroles de soutien. Dorit et moi-même avons été submergés par la démonstration d’amour », a-t-il écrit en légende à côté d’une photo de sa femme et de leurs deux enfants, Jagger, 7 ans. Phoenix, 5 ans. « Je voulais vous dire que tout va bien. Je suis à la maison et nous sommes tous ensemble et nous allons nous en sortir. »