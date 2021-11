La vidéo de surveillance capture la Corvette d’Henry Ruggs accélérant quelques secondes avant l’accident

Lire du contenu vidéo

— Le véhicule qui apparaît dans la vidéo avant la Corvette de Ruggs semble correspondre aux caractéristiques — couleur, forme — d’un Toyota RAV4, le véhicule que conduisait Tina Tintor, 23 ans.

De plus, le véhicule était dans la voie de droite (et HR la voie du milieu), et cela correspond au récit raconté par la police.

Nous avons contacté les flics pour confirmer si le véhicule appartient à Tintor.

Henri Ruggs volait dans une rue de Las Vegas quelques secondes avant de percuter une Toyota, tuant le conducteur… et vous pouvez presque sentir la vitesse en regardant cette vidéo de surveillance.

La vidéo capture la Corvette de Ruggs roulant à 156 milles à l’heure … les autorités disent que c’est la vitesse capturée sur l’ordinateur de bord de la voiture. La vidéo de surveillance — obtenue par TMZ Sports — a été abattu à environ un pâté de maisons de l’impact.

Vous pouvez voir le rouge dans les deux images de cette côte à côte … le Stingray a une lumière rouge sur la porte du côté passager. Vous voyez également de la peinture verte sur les deux images.

Comme nous l’avons signalé, les autorités disent qu’au point d’impact, la Stingray roulait à 127 MPH, donc vraisemblablement, Ruggs a vu la Toyota et a appuyé sur ses freins … en vain.

23 ans Tina Tintor et son Golden Retriever Max ont tous deux été tués dans l’accident. L’avocat de sa famille a déclaré: « La perte tragique de Tina a dévasté sa famille au-delà d’un chagrin qu’ils ne pourraient jamais comprendre. »

Ruggs a été accusé de conduite avec facultés affaiblies entraînant des lésions corporelles importantes ainsi que la conduite imprudente. Avec d’autres accusations que les procureurs envisagent, Ruggs pourrait encourir plus de 40 ans de prison.

Les Raiders l’ont libéré mardi soir, peu de temps après son inculpation.