Lire du contenu vidéo

LAPD

Les flics ont publié une vidéo terrifiante montrant deux hommes se fracassant Dorit KemsleyLa maison de LA et refait surface avec des centaines de milliers de dollars en objets de valeur quelques minutes plus tard.

Les hommes, couverts de masques et de gants, utilisent une sorte d’outil pour défoncer la porte de Kemsley avant de se frayer un chemin à l’intérieur. Des sources policières disent qu’une fois entrés, les deux hommes ont affronté Kemsley, qui a supplié pour sa vie et celle de ses enfants.

Bien que nous n’ayons jamais signalé que les hommes étaient armés d’armes à feu, plusieurs autres points de vente l’ont fait … mais la déclaration de la police n’indique pas que les hommes avaient des armes à feu ou d’autres armes.

Après environ 15 minutes, les hommes peuvent être vus à l’extérieur de la maison, traînant ce que la police dit être une grande couverture remplie de sacs à main, de montres et d’autres bijoux.

Le LAPD demande l’aide du public pour identifier les deux hommes – décrits comme des hommes noirs âgés de 20 à 30 ans.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Peu de temps après l’incident, Dorit a publié une déclaration disant: « Comme vous le savez tous maintenant, j’ai traversé une épreuve terrifiante, une épreuve qu’aucun parent ou personne ne devrait jamais avoir à vivre. Mes enfants ne sont pas au courant de ce qui s’est passé, ils ont dormi et je remercie Dieu d’avoir empêché mes enfants et moi-même d’être blessés physiquement.

Nous avons Dorit et son mari, Paul, qui n’était pas en ville au moment de l’incident la semaine dernière et qui a indiqué qu’il avait embauché un nouveau service de sécurité et envisageait de déménager.

Quant à ses co-vedettes de «Femmes au foyer», beaucoup se sont présentées pour montrer leur soutien à son domicile, y compris Erika Jayne, Lisa Rinna et Teddi Mellencamp.