La vidéo de Taco Bell la plus terrifiante sur Internet

Un nouveau genre d’horreur déferle sur Internet, avec comme fer de lance une vidéo de Taco Bell qui a des commentateurs en larmes. Mis en ligne à l’origine sur une chaîne de jeux vidéo appelée Irridium, il s’intitule « 1 heure de silence interrompue au hasard par le bruit de Taco Bell ». Croyez-le ou non, il n’y a pas grand-chose de plus à expliquer au-delà de cela.

La vidéo dure exactement 60 minutes et montre le logo violet de Taco Bell sur un fond noir pendant toute la durée. Il est silencieux, mais avec la menace constante qu’un morceau de son Taco Bell jouera à tout moment. Quand il arrive enfin, c’est le simple tintement d’une cloche présente dans toutes les publicités des chaînes de restauration rapide. Le téléchargeur d’origine recommande de le jouer en arrière-plan lors d’un chat vidéo sur Discord, déguisé par un bot musical pour embrouiller davantage les invités.

ne me demandez pas comment j’ai trouvé ça mais je suis obsédé maintenant (et tremblant aussi de terreur) pic.twitter.com/zK3QT3Bt8J – Ashley Oh (@itsashleyoh) 17 novembre 2021

Les commentateurs ont rapporté leurs succès avec cette farce, et avec beaucoup d’autres. Certains ont ouvert la vidéo dans son propre onglet et l’ont oubliée, pour être terrifiés par le son soudain quelques minutes plus tard. D’autres sont restés assis à regarder le chronomètre s’écouler, leur fréquence cardiaque inexplicablement élevée par l’anticipation.

« Écouter ça est plus effrayant que n’importe quel jeu d’horreur », a écrit un commentateur. « Vous ne savez jamais quand le bruit de Taco Bell arrive, vous n’avez qu’à vous asseoir dans un silence rempli de suspense. Vraiment horrible. » Une autre personne a ajouté: « Deux minutes et demie, je tremble et je pleure littéralement, c’est terrifiant », tandis qu’une troisième personne a ajouté: « J’ai eu ce jeu dans mon arrière-plan par accident et je me demandais d’où venait le son. Vraiment effroyable. »

Il s’avère que cette vidéo polyvalente n’est qu’une petite partie d’un genre en plein essor de vidéos de farces sur YouTube. Dans les recommandations sur le côté de l’écran, certaines des autres vidéos incluaient « Une heure de silence brisée uniquement par des effets sonores aléatoires E », accompagnée du logo EA Games, ainsi qu’une autre intitulée « 1 heure de silence parfois interrompue par Effets sonores d’humour du 21e siècle », avec une image d’un personnage de jeu vidéo parmi nous comme vignette.

Des vidéos comme celle-ci ont de nombreuses utilisations en personne et en ligne, mais elles semblent avoir été créées spécifiquement pour être utilisées sur Discord. L’application est populaire parmi les joueurs de jeux vidéo et les streamers et peut être utilisée pour la messagerie instantanée, les appels vocaux et les chats vidéo, le tout en groupes de différentes tailles. Il permet à un bot musical d’être ajouté à une salle de discussion afin que tous les utilisateurs entendent la même musique, mais une vidéo comme celle-ci jette une simple frayeur dans le mix. Jusqu’à présent, il ne semble pas que Taco Bell ait officiellement commenté sa part dans cette tendance.