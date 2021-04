La vidéo de Tiger Woods conduisant à grande vitesse quelques minutes avant le grave accident

Nouvelles connexes

Tiger Woods il se remet d’une intervention d’urgence qui a dû être effectuée après avoir subi un grave accident de la circulation. Le golfeur de 45 ans a subi des blessures importantes après avoir subi une intervention chirurgicale à la jambe droite, qui a été brisée par les différents chocs subis par le véhicule pour donner plusieurs tours de cloche. La cause indiquée par la police est l’excès de vitesse et une fuite de TMZ donne plus d’indices.

Le portail américain a publié une vidéo dans laquelle Tiger Woods est vu au volant de son camion peu de temps avant l’accident brutal qu’il a subi. Le tigre roule Ranches de Palos Verdes, dans Californie, et TMZ Sports note qu’il était déjà à une vitesse plus élevée qu’il ne le devrait à l’époque.

Woods quittait son hôtel dans sa voiture, grâce à l’organisation du dernier Tour de la PGA, et il se dirigeait vers un enregistrement de l’un de ses sponsors.

Gratuit

Tiger Woods ne fera pas face à des accusations criminelles liées à l’accident, comme l’a annoncé mercredi le shérif du comté de Les anges, Alex Villanueva.

« C’était ce que c’était: purement un accident. Il n’y avait aucune preuve d’un quelconque obstacle. C’était lucide, sans odeur d’alcool, sans preuve d’aucun médicament, stupéfiant ou quelque chose du genre qui était remis en question », a déclaré Villanueva dans un visioconférence avec des journalistes.

Malgré cette conclusion, les chercheurs passeront en revue le contenu de la boîte noire de la voiture que Woods conduisait pour obtenir des informations sur la vitesse à laquelle il roulait.

Lors d’une conférence de presse mardi, Villanueva a déclaré que le véhicule roulait à « une vitesse relativement plus élevée que la normale » sur une pente raide et en descente, bien que l’enquête sur cet événement soit toujours en cours.

« J’allais à une vitesse relativement plus élevée que la normale. Parce que c’est en descente, ça s’incline et fait aussi des courbes, cette zone a une fréquence élevée d’accidents. Ce n’est pas rare », a déclaré Villanueva à l’époque.

En revanche, les enquêteurs ne savent pas si Woods a été distrait par le téléphone portable au moment de l’impact, bien qu’ils aient assuré qu’ils le découvriront grâce aux enregistrements de son appareil.

Une longue opération

Après l’accident, Woods a été immédiatement hospitalisé et a subi une intervention chirurgicale pour traiter de «multiples fractures» aux deux jambes, bien que les blessures subies ne menaçaient pas sa vie, selon l’équipe médicale qui s’est occupée de lui.

Plus précisément, le golfeur a subi une «longue» chirurgie pour des blessures au pied, à la cheville, au tibia et au péroné de sa jambe droite.

[Más información: Tiger Woods, ¿el fin del más grande?: 45 años y un exagerado castigo por lesiones y adicciones]