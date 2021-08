La vidéo de Valheim Hearth & Home explique la différence entre la santé et l’endurance

L’extension à venir Hearth & Home est la première mise à jour majeure de Valheim, après avoir passé ses premiers mois à corriger les bugs de l’accès anticipé plutôt que d’ajouter du nouveau contenu. La mise à jour est configurée pour ajouter un tas de nouvelles fonctionnalités, ainsi que pour retravailler certaines existantes, telles que la santé et l’endurance.

Comme mentionné dans une mise à jour plus tôt ce mois-ci, Hearth & Home changera le fonctionnement de la nourriture. Actuellement, manger de la nourriture restaure à la fois la santé et l’endurance, mais après la mise à jour, certains aliments apporteront de la santé, de l’endurance et d’autres un mélange des deux. L’endurance est utile pour effectuer des tâches de survie et de construction, tandis que la santé vous assurera de ne pas mourir, mais c’est au combat que les joueurs pourront prioriser l’une des statistiques pour changer leur style de jeu.

Selon la vidéo publiée par les développeurs de Valheim, le style de combat axé sur l’endurance est actuellement la norme pour la plupart des joueurs, avec une endurance élevée permettant aux joueurs de faire plus d’attaques sur les ennemis. Un style de combat axé sur la santé se concentrerait plutôt sur le jeu défensif, y compris l’utilisation de boucliers. Non seulement le pouvoir de blocage sera désormais basé sur la santé maximale, mais il sera également pris en compte dans un nouveau mécanisme de décalage. En fonction de votre santé, la barre de décalage se remplira au fur et à mesure que vous serez attaqué, et si elle atteint le sommet, votre personnage sera décalé.

Iron Gate a promis de publier une autre vidéo approfondissant les mécanismes de bouclier améliorés, alors gardez un œil ouvert si vous souhaitez développer un style de combat plus défensif dans vos aventures à Valheim. Après un retard dans sa fenêtre de sortie initiale, Hearth & Home est toujours sur la bonne voie pour une sortie au troisième trimestre 2021.

