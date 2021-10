Les détails sur la tragique fusillade accidentelle sur le tournage de Rust continuent de se répandre et d’élargir la portée de l’incident choquant. L’un des derniers détails concernait Jensen Ackles, co-vedette de la production aux côtés d’Alec Baldwin. Une vidéo mettant en vedette Ackles lors d’un événement de fans à Denver lui fait partager les détails de sa formation sur le plateau avec l’armurier en charge des armes à feu prop.

Le clip fait surface un jour après que la star Alec Baldwin a déchargé une arme à feu qui aurait eu une balle réelle, blessant le réalisateur Joel Souza et tuant la directrice de la photographie et directrice de la photographie Halyna Hutchins. Selon Deadline, la vidéo avec Ackles a été supprimée d’Internet. Pourtant, les détails ont été capturés et diffusés par les utilisateurs sur les réseaux sociaux.

« J’ai un appel à 6 heures du matin demain pour avoir une grosse fusillade. Ils m’ont fait choisir mon arme, ils m’ont dit : ‘D’accord, quelle arme voudriez-vous ?’ et j’étais comme, ‘Je ne sais pas.’ et l’armurier m’a dit : ‘As-tu de l’expérience avec les armes à feu ?’ », aurait déclaré Ackles dans la vidéo, selon Deadline. « J’étais comme, ‘Un peu.’ Et elle dit : ‘D’accord, eh bien, voici comment vous le chargez, voici comment nous le vérifions et nous nous assurons qu’il est sûr.' » La star de Supernatural aurait ajouté que l’armurier a chargé « des blancs » dans le pistolet puis a eu Ackles tirer des balles à l’extérieur. « Je sors et elle me dit : ‘Assure-toi juste de tirer le marteau complètement en arrière et de viser ta cible’, j’étais comme ‘Très bien, j’ai compris.' »

Ackles n’était pas impliqué dans l’accident tragique sur le plateau et n’avait aucun lien avec le pistolet prop en question. Mais le clip rapporté jette plus de lumière sur ce qui est signalé comme un environnement controversé sur le plateau. Avant l’accident de jeudi, plusieurs membres d’équipage ont quitté le plateau en raison de plaintes relatives aux conditions de travail. « Il aurait dû y avoir une enquête sur ce qui s’est passé », a déclaré un membre d’équipage anonyme au LA Times. « Il n’y avait pas de réunions de sécurité. Rien ne garantissait que cela ne se reproduirait plus. Tout ce qu’ils voulaient, c’était se précipiter, se précipiter, se précipiter. »

Ces membres d’équipage ont été remplacés par des travailleurs non syndiqués après leur débrayage, précédant l’accident de quelques heures seulement. Baldwin a publié une déclaration peu de temps après que la nouvelle a commencé à se répandre. « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a écrit Baldwin sur Twitter. « Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui l’ont connu et aimé Halyna. »