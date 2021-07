La vidéo d’introduction supprimée de la WWDC 2014 présente Larry David en tant que critique de l’App Store

Presque chaque WWDC, Apple lance l’événement principal avec une vidéo spéciale – qui peut parfois être plus motivante et parfois plus divertissante avec des blagues liées au développement d’applications. Fait intéressant, nous pouvons maintenant jeter un œil à une vidéo d’introduction de la WWDC 2014 mise au rebut qui présente Larry David en tant que critique de l’App Store.

La vidéo a été partagée par Sam Henri-Ghoul, qui était derrière The Unofficial Apple Archive (qui a malheureusement été retiré par Apple l’année dernière). Sam avait déjà partagé des vidéos Apple qui n’avaient jamais été utilisées par l’entreprise, comme celle de la WWDC 2014.

Tout d’abord, dans certaines captures d’écran de la vidéo, nous pouvons voir deux acteurs et comédiens populaires sur la scène : Larry David et JB Smoove, tous deux de “Curb Your Enthusiasm” de HBO. L’une des scènes met également en scène Evan Spiegel, qui n’est autre que le co-fondateur et PDG de Snap Inc., la société responsable de Snapchat.

Malheureusement, nous n’avons pas la vidéo complète, mais Sam a mis en ligne un court clip de 53 secondes sur Twitter, dans lequel Larry travaille chez Apple en tant que critique de l’App Store. Il a parlé d’un appel des développeurs de “Upset Pigeons” (une référence claire à Angry Birds) qui ont refusé l’application parce qu’elle était considérée comme une “arnaque”.

Les raisons pour lesquelles Apple a supprimé la vidéo sont inconnues, mais la société a peut-être renoncé à se moquer du processus de révision de l’App Store, qui est constamment critiqué par les développeurs. Même ainsi, le clip a certainement l’air amusant, et j’espère qu’un jour je pourrai regarder sa version complète.

Il convient de noter qu’Apple a officiellement montré une vidéo avec plusieurs personnes décrivant comment elles voient un développeur d’applications pour l’introduction officielle de la WWDC 2014.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :