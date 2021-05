La vidéo divulguée par Sony WF-1000XM4 confirme toutes les nouvelles fonctionnalités et spécifications

Les Sony WF-1000XM4 sont les véritables écouteurs sans fil les plus attendus du moment. Alors que Sony n’a pas encore annoncé de date de lancement ou de sortie, plusieurs fuites ont déjà révélé leur conception rafraîchie et plus compacte ainsi que leurs spécifications améliorées. Maintenant, une vidéo promotionnelle divulguée repérée sur Reddit par SparrowsNews montre le WF-1000XM4 en action, confirmant toutes ses nouvelles fonctionnalités.

La vidéo commence par taquiner la « suppression du bruit à la pointe de l’industrie » du WF-1000XM4. Il montre également que les écouteurs seront dotés du processeur V1 intégré de Sony, de nouveaux pilotes pour un son plus complet et plus riche, de la prise en charge de LDAC et de l’audio haute résolution et de la technologie DSEE EXTREME AI pour reproduire les réponses en fréquence de la source sonore d’origine perdue pendant la compression.

De plus, la vidéo divulguée du WF-1000XM4 montre qu’il emprunte certaines fonctionnalités du casque sans fil Sony WH-1000XM4. Par exemple, vous obtiendrez la fonction Speak-To-Chat qui interrompt automatiquement la lecture lorsque vous démarrez une conversation. Vous bénéficierez également du contrôle adaptatif du son de Sony pour ajuster les niveaux sonores ambiants en fonction de votre environnement.

Le WF-1000XM4 sera doté de capteurs à conduction osseuse pour détecter les vibrations de la parole, de la prise en charge de Google Assistant et d’Alexa, de la recharge sans fil et de la certification IPX4 pour la protection contre les éclaboussures.

Le texte de la vidéo confirme que les écouteurs peuvent fonctionner pendant huit heures d’affilée avec l’ANC activé. La durée de vie de la batterie peut encore augmenter jusqu’à 16 heures avec le boîtier de charge. Ainsi, au total, vous pouvez obtenir 24 heures de lecture avec ANC.

Avec la suppression du bruit désactivée, vous pouvez apparemment obtenir 12 heures de lecture à partir des écouteurs seuls et 24 heures supplémentaires avec le boîtier de charge. C’est un énorme 36 heures d’utilisation.

De toute évidence, les nouveaux bourgeons Sony sont tous prêts à donner aux AirPods Pro une course pour leur argent. Cependant, ils ne seront pas bon marché. L’itération précédente des véritables écouteurs sans fil a été lancée pour 230 $. Avec le nouveau design et les nouvelles fonctionnalités, nous nous attendons à ce que le Sony WF-1000XM4 soit lancé autour de 250 $ ou peut-être un peu plus.