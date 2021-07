La vidéo d’observation virale de Bigfoot incite la frénésie d’experts à découvrir la vérité

Bigfoot est de retour, bébé ! Et avec le retour de la créature mythique dans les gros titres, venez donc les experts qui veulent creuser des trous dans les théories, partager les leurs et même faire équipe pour quelques autres. Une vidéo virale récente du Michigan est ce qui a fait bouger la ruche Bigfoot, certains experts affluant vers la vidéo pour donner quelques réponses.

Selon The Daily Star, la vidéo a été visionnée plus de 600 000 fois, et la traversée d’une rivière “semblable à un gorille” laisse la confusion dans son sillage. Est-ce le légendaire Bigfoot, un Sasquatch plus vrai que nature ? Ou est-ce juste un singe lâche ou un homme dans un costume de singe poilu ?

La Rocky Mountain Sasquatch Organization (RSMO) est le principal groupe d’experts qui se penche sur ce clip, l’étudie et recherche la clé pour percer les secrets des forêts. Malheureusement, la vérité leur échappe une fois de plus. “Je ne sais pas ce que c’est, il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Beaucoup de gens pensent que c’est peut-être quelqu’un avec une moustiquaire ou un couvre-visage”, a commenté un membre du groupe sur YouTube. “Il y a une capture d’écran de profil latéral qui montre clairement le nez exposé à l’air et c’est la même couleur que le reste.”

Comme pour la plupart des observations de Bigfoot, la créature est suffisamment éloignée pour permettre au doute de s’infiltrer dans la situation. Ainsi, la capacité d’identifier avec succès le personnage mystérieux est rendue plus difficile dès le début, en particulier lorsque la personne de la caméra initiale refuse d’affronter la bête malgré une vie à vivre.

“Cela peut très bien être une personne. J’entends des gens dire que c’est quelqu’un en cuissardes, je n’ai jamais vu de cuissardes qui montent au-dessus de votre tête, je ne sais pas, peut-être les étirer sur son visage et sa tête, et je ne sais pas comment son grand et vieux schnozz reste sur le côté”, a déclaré une voix off pour la vidéo. “Ouais, c’est juste vraiment bizarre. J’espère qu’ils ne tirent pas sur notre chaîne.”

D’autres experts ont laissé tomber leurs opinions, y compris quelques-uns qui pensaient que cela pourrait être Bigfoot mais que cela pourrait ne pas être Bigfoot non plus. Ils ont également critiqué la vidéo, affirmant qu’elle avait été tournée avec un téléphone portable à une résolution terrible et à 30 images par seconde. Cela dit, 30 images par seconde, c’est combien une personne traite visuellement avec ses yeux, ce qui soulève plus de questions.

La vidéo du Michigan n’est que l’un des quelques incidents, observations et médias liés à Bigfoot partagés ces derniers jours. Nous avons une histoire du Mississippi où Walt Grayson partage son histoire personnelle d’avoir entendu un hurlement de Bigfoot. Puis plus au sud à Lakeland, en Floride, nous avons des observations de Bigfoot aux côtés du singe skunk tout aussi mythique. “La Floride a le troisième plus grand nombre d’observations dans le pays, derrière la Californie et Washington”, a déclaré à WFLA Marty Pippin, organisateur de la Great Florida Bigfoot Conference.