La vidéo d’Octavio tavo González avec des petits vêtements

Octavio tavo González est tombé amoureux de ses fans d'EXATLON

Octavio Tavo González a gagné l’affection des adeptes d’EXATLON États-Unis, car malgré son caractère sérieux et parfois réservé, il a montré qu’il est un homme loyal et guerrier.

Mais en plus de voler des applaudissements pour sa griffe et sa force, le Mexicain de 27 ans est devenu l’un des messieurs les plus convoités de la compétition Telemundo, en raison de sa beauté et de ses muscles.

Et cette fois le natif de Monterrey s’est remis à faire son truc sur les réseaux sociaux, sans aucune intention.

Le joueur de football américain a posté sur son Instagram une vidéo dans laquelle on le voit soulever 103 kilos de poids, et les réseaux ont brûlé, car la vidéo innocente de Tavo a fini par devenir un « bloc oculaire » pour ces fans qui soupirent après les charmes de l’ancien athlète d’EXATLON.

« Strict log press » était le commentaire avec lequel le Mexicain a accompagné la vidéo de ses compétences et de sa force, dans laquelle on peut le voir soulever trois fois.

Les commentaires brûlants ont été immédiats, et les adeptes de Tavo qui avaient le cœur battant, n’ont pu cacher leurs sentiments.

« C’était tellement sexy », « Ce bronzage est « , « Wow quel homme », « comme c’est beau », ont commenté certains fans d’Octavio González.

Il y avait même les terrifiés qui ont posé leurs yeux sur chaque partie du corps de Tavo et l’un d’eux a dit : « 💪🏼 DIEU QUAND @manelyk_oficial voit ce personnage mourir dans la vie, car il ne peut que voir et pas toucher !!! « .

D’autres adeptes avaient des réactions attendues par Tavo, car ils ont choisi de louer la force de l’athlète et même de les comparer à l’Homme incroyable, non pas pour leur apparence physique mais pour leur puissance.

« Vous ressemblez à un autre Incredible Hulk hahaha🔥🔥🙌🙌 « , « Hey wei, pourquoi ne vous lancez-vous pas dans le tirage de camions ou d’avions ou dans des compétitions d’hommes forts qui portent des balles en béton », étaient quelques commentaires qui a sauté sur les réseaux de Tavo en réaction à la vidéo.

« Et tu me désespères, tavito, tu laisses un trou… par une telle force… tu étais l’un de mes favoris en exatlon ❤️👍 », « braaaaaavooooo tout un champion mon Hullk », et « Toujours fort, Tavo ! Allons-y! 💪🏻💙💙🦁 », ont ajouté d’autres.

Ses réseaux regorgent d’autres types de vidéos montrant son talent pour l’haltérophilie, et aussi à côté de son amour éternel.

Regardez la vidéo de Tavo en short portant du poids, et dites-nous ce que vous pensez du galan d’EXATLON.

