La vidéo du développeur de Saints Row montre un peu de gameplay depuis le redémarrage

Une vidéo de développeur a été publiée pour le Rue Saints redémarrez, et il comporte quelques segments de gameplay.

Dans la vidéo, l’équipe Volition et Bryce Charles, la voix du boss, vous font visiter Santo Ileso, un tout nouveau lieu du jeu situé dans le sud-ouest américain, qui comprend également un tout nouveau casting de personnages à découvrir .

Révélé lors de la gamescom Opening Night Live, le redémarrage met en vedette un groupe d’amis qui se lancent dans leur propre aventure criminelle dans le but de devenir Self Made.

Dans le jeu, vous affrontez un tas de bousculades secondaires et vous entreprenez des aventures et des missions criminelles, alors que vous tirez, conduisez et “” wingsuit votre chemin vers le sommet “.

Vous devrez également vous battre contre les trois principaux gangs du jeu que vous devrez faire tomber pour rétablir l’ordre dans les rues.

Saints Row sortira le 25 février sur PC (EGS), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.