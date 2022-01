La vidéo du jour avant montre à quoi ressemble le jeu avec RTX activé

Le jour d’avant sort cet été, et Nvidia a produit une vidéo montrant à quoi ressemble le jeu avec le lancer de rayons et d’autres améliorations visuelles.

Le jeu sera lancé avec des réflexions par lancer de rayons, une occlusion ambiante, RTX Global Illumination et Nvidia DLSS. Vous pouvez regarder la première vidéo du jeu montrant RTX On ci-dessous.

The Day Before est un jeu de survie MMO en monde ouvert se déroulant dans une Amérique post-pandémique envahie par des humains infectés et cannibales, ainsi que des survivants s’entretuant pour de la nourriture, des armes et des voitures. Dans le jeu, vous vous réveillez seul dans un monde dont vous ne vous souvenez plus, alors vous vous efforcez de trouver des réponses et les ressources dont vous avez besoin pour survivre.

Il contiendra des éléments PvE et PvP, mais il y aura une zone de sécurité dans le jeu avec la colonie survivante. Ici, vous pouvez aider à la restauration de la société et vendre votre butin tout en communiquant en toute sécurité avec les autres joueurs.

Développé par FNTASTIC, The Day Before devrait sortir sur PC le 21 juin. Vous pouvez le souhaiter dès maintenant sur Steam.