La vidéo du pilote semble montrer une « flotte » de lumières d’OVNI au-dessus de l’océan Pacifique

Les ovnis et les observations signalées ont beaucoup bouilli ces derniers mois. Tout cela fait suite à la confirmation du gouvernement américain que les ovnis ou les PAN existent et sont surveillés par le Pentagone. Cela ne veut rien dire dans le grand schéma puisque le rapport du gouvernement sur les incidents n’a donné lieu qu’à d’autres questions.

Récemment, un pilote a eu un choc dans le ciel de l’océan Pacifique, certains l’appelant une flotte entière d’ovnis. Une paire de vidéos a fait le tour faisant référence à l’incident et à d’autres similaires, dont une filmée par le pilote montrant les lumières en uniforme dans le ciel volant dans un ordre étrange.

« C’est une merde bizarre. C’est quelque chose qui vole », peut-on entendre le pilote dire dans la vidéo publiée par TMZ. Le point de vente ajoute que le pilote aurait volé au-dessus de 39 000 pieds, les lumières se déplaçant un peu en dessous.

TMZ ajoute que certains appellent les lumières fusées anti-missiles ou autre chose raisonnable d’en bas, comme un navire qui passe. Rien de tout cela ne peut être confirmé, mais il convient de noter que les fusées éclairantes anti-missiles ne voyagent généralement pas en formation. Cette conclusion peut donc être en suspens.

Mais cela ne signifie pas non plus que ce sont des extraterrestres ou une arme secrète. Cela signifie que les pilotes et les organismes respectables parlent des observations, contrecarrant des années de scepticisme.

Une autre vidéo récente n’aide pas autant, montrant des lumières grouillant dans le ciel comme filmées par quelqu’un au sol. Un regard laisserait probablement beaucoup à supposer que des projecteurs traversent le ciel, même si l’essaim est constitué de boules plus lumineuses. C’est beaucoup plus discutable que des lumières solides qui semblent attachées à un engin ou à un avion.

Bien sûr, toute la discussion sur les ovnis est confuse dans tous les domaines, même si le gouvernement est impliqué. Beaucoup de personnes intéressées par les observations s’empressent de considérer tout mot officiel du Pentagone ou du gouvernement américain comme une mauvaise orientation ou un mensonge. Pourtant, de nombreuses observations se produisent effectivement et nous pourrions finir par avoir une vraie rencontre rapprochée avant la publication de rapports.