La vidéo du spoiler de Coronation Street révèle une tragédie alors que Curtis a des douleurs à la poitrine

Curtis Delamere (Sam Retford) est transporté d’urgence à l’hôpital dans les prochaines scènes de Coronation Street, après s’être effondré en essayant d’aider Steve McDonald (Simon Gregson) à déplacer sa voiture.

C’est une grosse semaine pour Curtis, car il a un examen médical qui approche. Steve décide de l’emmener, mais quand Curtis monte dans la voiture, elle ne démarre pas.

Curtis sort du véhicule et décide de lui donner un coup de pouce. Ses actions sont couronnées de succès, alors que la voiture reprend vie en rugissant.

Mais les choses prennent une tournure choquante lorsque Curtis tombe à genoux, serrant sa poitrine.

Le clip vidéo ci-dessus – tiré de la deuxième édition du feuilleton ITV de mercredi (3 novembre) – révèle que Steve emmène Curtis à l’hôpital à la suite de l’incident.

Tenant toujours sa poitrine, Curtis dit au médecin qu’il a mal. Steve, quant à lui, décide d’appeler Emma Brooker (Alexandra Mardell) pour lui faire savoir ce qui s’est passé.

Curtis éprouve des douleurs à la poitrine dans les scènes à venir (Photo: ITV)

Curtis, cependant, lui demande de le minimiser pour ne pas trop l’inquiéter.

« Mettez-vous juste, s’il vous plaît Steve », supplie-t-il. « Dis juste que j’ai eu un petit vacillement ou quelque chose comme ça.

«N’en faites pas un grand drame. Vous savez comment elle est.

Steve sourit et accepte de faire ce que Curtis demande.

« Soyez un brave soldat », répond-il.

Les scènes suivantes verront Curtis retourner à l’appartement, affirmant que tout ce dont il a besoin est de repos.

Coronation Street diffuse ces scènes le mercredi 3 novembre à 20h30 sur ITV.

