La vidéo du spoiler de Coronation Street voit Abi et Corey tomber dans le gouffre

Abi Franklin (Sally Carman) se prépare à se venger et à tirer sur Corey Brent (Maximus Evans) à Coronation Street la semaine prochaine, mais son opportunité de le faire échoue finalement – ​​littéralement !

La maman en deuil est revenue dans la rue éponyme cette semaine, promettant de recommencer avec Kevin Webster (Michael Le Vell), mais il était assez clair qu’elle avait des arrière-pensées.

Nina Lucas (Mollie Gallagher) a vu à travers elle et a découvert qu’elle prévoyait d’abattre Corey pour ce qu’il avait fait à Seb (Harry Visinoni).

Elle l’a exhortée à reconsidérer sa décision, mais Abi a clairement indiqué qu’elle mènerait son plan jusqu’au bout.

La double facture du feuilleton ITV de lundi (18 octobre) la voit comploter pour faire exactement cela, alors qu’elle traque Corey et le confronte dans l’attraction House of Horrors de Debbie Webster (Sue Devaney).

Corey est imperturbable au début, mais Abi tire l’arme sur lui, ce qui le laisse inquiet pour sa vie. Le tueur recourt au mensonge, affirmant qu’il n’a jamais mis le doigt sur Seb.

Abi refuse de le croire, lui rappelant que tout le monde sait très bien que c’est de sa faute si Seb est mort.

Après quelques instants, elle se prépare à appuyer sur la gâchette, mais un bruit de tonnerre provenant de la terre en dessous entraîne la distraction des deux personnages.

Le sol s’effondre et Abi et Corey s’effondrent dans les égouts en contrebas !

Vivront-ils ?

Et quant à Abi, va-t-elle se venger de Corey ?

Coronation Street diffuse ces scènes le lundi 18 octobre à 20h30 sur ITV.

