La Video Game History Foundation vous enverra un e-mail de Vintage Gaming Mags

Vous n’obtiendrez probablement pas le premier Nintendo Power, mais vous pouvez rêver. Photo : Fondation pour l’histoire du jeu vidéo

Lumineux, colorés, bourrés de publicités et remplis d’articles datés avant même de quitter l’entrepôt de l’éditeur, les magazines de jeux vidéo rétro sont de délicieux petits moments statiques de l’histoire du jeu vidéo conservés sur papier. Le service d’abonnement au magazine vintage de la Video Game History Foundation veut livrer ces anciennes bombes nostalgiques à votre porte tant que vous continuez à payer.

À l’époque, avant qu’une partie de mon travail ne devienne la recherche sur Internet de chaque petit morceau d’actualité sur les jeux vidéo que je pouvais trouver, j’adorais les magazines de jeux vidéo. Vous pouviez trouver des copies d’Electronic Gaming Monthly, de Nintendo Power, de PSM, de GamePro, de GameFan et plus encore sur mes tables basses, à côté de mon lit, et parfois collées sur le sol de ma salle de bain après avoir oublié qu’elles étaient là pendant une douche particulièrement vigoureuse. Au début de mon adolescence, j’ai pris l’habitude de retirer les publicités des magazines et de les épingler comme du papier peint sur le mur de ma chambre, au grand dam de mes parents et de notre propriétaire.

De nos jours, je n’ai pas besoin d’acheter des magazines de jeux vidéo pour des nouvelles et des critiques à jour, mais j’aspire à l’époque où je le faisais. Quand j’ai découvert que la Video Game History Foundation vendait un service d’abonnement mensuel à des magazines de jeux publiés du début des années 80 à 2010, j’ai sauté sur l’occasion.

Dans le cadre de sa mission de « redonner vie à l’histoire du jeu vidéo », la Video Game History Foundation s’efforce de rassembler une collection complète de tous les magazines de jeux vidéo jamais publiés. Au cours de cette entreprise, l’organisation s’est retrouvée avec un grand nombre de doublons. Plutôt que de stocker tous ces extras dans un vaste entrepôt à la Raiders of the Lost Ark, l’organisation place les extras dans des sacs de protection en mylar, les emballe avec un certificat d’authenticité et les envoie aux personnes qui s’abonnent au service pour 15 $. un mois.

Emballage de magazine de fantaisie, n’est-ce pas ? Photo : Video Game History Foundation

G/O Media peut toucher une commission

Ce ne sont pas des restes de librairie avec leurs couvertures arrachées ou des copies à oreilles de chien sauvées des décharges. Les magazines proposés sont bien conservés et bien protégés. Si vous voulez les foutre en l’air, vous devrez le faire vous-même.

Étant le brave historien du jeu vidéo que je suis, j’ai opté pour un seul numéro avant de m’engager sur les frais mensuels. Rétrospectivement, payer 20 $ pour une livraison unique au lieu de 15 $ pour un service mensuel que je peux annuler à tout moment était un gaspillage de cinq dollars, mais je me sentais très intelligent lors de la commande. Quelques semaines plus tard, j’ai reçu une copie vierge et très épaisse de Top Secret Passwords: Nintendo Player’s Guide.

Je pourrais te dire ce qu’il y a à l’intérieur, mais je devrais te tuer, et je suis trop paresseux. Crédit photo : Kotaku / Mike Fahey

Bien qu’il ne comporte aucune publicité, étant plus un guide qu’un périodique normal, le volume est en excellent état. Je peux presque encore sentir l’encre à l’intérieur alors que je feuillette des pages alphabétiques de conseils pour les jeux d’Adventures of Lolo II à Vice: Project Doom. J’espérais quelque chose d’un peu plus large, mais c’est la chance du tirage au sort. Découvrez quelle personnalité du jeu vidéo et futur père Greg Miller a tiré lors de sa première livraison.

Si jaloux.

Dans l’ensemble, je suis incroyablement heureux. Non seulement je possède maintenant des mots de passe top secrets pour de nombreux jeux Nintendo, mais tous les bénéfices des ventes de magazines et des abonnements servent à élargir la bibliothèque de la Video Game History Foundation, dans le but de la transformer à terme en une ressource ouverte accessible au public. Quant à moi, désolé les enfants, ma bibliothèque personnelle restera privée dans un avenir prévisible. De toute façon, tu ne veux pas aller dans ma salle de bain.