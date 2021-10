La vidéo hommage d’ESPN à son thème emblématique de la LNH vous donnera des frissons

Au hockey, il y a très peu de choses aussi emblématiques que la LNH sur le thème ESPN. « Brass Bonanza » – la chanson des buts des Hartford Whalers – pourrait être un finaliste proche, mais avec la nostalgie, la LNH sur le thème ESPN prend le gâteau.

La saison 2021-22 de la LNH a officiellement débuté mardi et pour la première fois en près de 17 ans, le hockey est de retour sur ESPN ! NBC est le principal détenteur des droits de la LNH et ESPN et Turner Sports pour les sept prochaines années. Avant que la rondelle ne tombe entre le match d’ouverture de la LNH entre les champions consécutifs de la Coupe Stanley Lightning de Tampa Bay et les Penguins de Pittsburgh, ESPN a rendu hommage à ses racines avec une vidéo d’introduction mettant en évidence la création de la mélodie emblématique.

Raconté par le méga fan de hockey Justin Bieber, cet hommage de six minutes à l’un des meilleurs thèmes sportifs de l’histoire vous donnera des frissons.

C’est la bande originale de certains des moments les plus emblématiques du hockey 🏒 Alors que la chanson thème ESPN @NHL que nous aimons tous revient ce soir pour la première fois en 17 ans, @justinbieber jette un œil à la façon dont tout cela est arrivé. pic.twitter.com/Peq6n1GQoG – ESPN (@espn) 12 octobre 2021

Je veux traverser un mur de briques, les amis. Assimiler la musique et le hockey est tellement logique, car tout amateur de hockey sait qu’il y a une qualité musicale dans le sport avec les sons des mouvements de la rondelle et des patins sur la glace.

Centrer cette vidéo d’introduction sur le compositeur de la chanson thème, Bob Christianson, est un geste brillant, car vous l’entendez perfectionner la chanson emblématique et ajouter ses éléments emblématiques en temps réel. De plus, c’est formidable de voir les stars du jeu réagir avec une telle joie en entendant un thème d’une génération.

Et la fin ? Avec tout l’orchestre jouant le thème à fond après que l’analyste d’ESPN Barry Melrose ait passé le relais à Christianson ? Pure perfection poétique.

Bravo ESPN, le hockey est enfin à la maison.

