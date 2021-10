Nouvelles connexes

Lorsque les temps étaient mûrs pour reprendre à l’aube après une nuit de danse, tomber sur le camion de nettoyage qui vidait telle ou telle rue était une séquence courante sur le chemin du retour. Les professionnels qui nettoient les villes font la plupart de leur travail la nuit, mais ils continuent aussi leurs tâches pendant la journée pour que le reste d’entre nous puisse se déplacer dans des villes propres.

Personne n’est conscient que la leur est une tâche essentielle et, en fait, pendant la pandémie, nous avons également applaudi ces travailleurs qui n’ont pas cessé de garder l’environnement propre malgré ce qui tombait. Mais si on est sûr de quelque chose maintenant, c’est que on ne s’en sort pas mieux et la dame d’Alcobendas qui joue dans la vidéo suivante devenue virale sur les réseaux sociaux en est une bonne preuve.

C’est elle-même qui enregistre les images qui ont ensuite été téléchargées sur TikTok. Maintenant, la vidéo n’existe pas dans le compte qui apparaît dans le filigrane, nous ne savons donc pas si le protagoniste l’a partagée directement ou non. Ce que nous savons, c’est que la police locale d’Alcobendas s’est déjà mise au travail grâce à la diffusion de son comportement honteux sur Twitter.

« Ça éclabousse mes chemises »

« Voici le conseil municipal d’Alcobendas, vous êtes assis sur la terrasse et ils continuent de vous nettoyer », a commencé à dire la femme en enregistrant le nettoyeur qui allait avec sa machine pour laisser les trottoirs impeccables. « Cela lui est égal, regardez, près des tables », poursuit-il. Il enregistre directement son visage « pour qu’elle puisse bien le voir » et l’homme, marre, la prévient qu’il pourrait le dénoncer, mais elle continue de se concentrer.

Après lui avoir demandé en vain de se dégager pour qu’elle puisse faire son travail, elle dit à la femme qu’elle lui « manque de respect », mais que c’est inutile. Elle se plaint des éclaboussures sur ses « chemises » et de devoir se lever de la terrasse où elle prenait un verre : « Balayer les gens par-dessus, pour que vous puissiez le voir, Monsieur le Maire, les employés que vous avez ». La vidéo embarrassante a déjà plus de 600 000 vues :

La réaction des tweeters a été immédiate, censurant les manque d’éducation et d’empathie de la femme avec le travailleur:

D’une certaine manière, c’est la preuve la plus évidente que cet homme possède, pour démontrer sa valeur de travailleur Son endurance et son tempérament devant la ‘marquesa’

Je pense que tu as rendu service à cet ouvrier, j’ai posté le TikTok et plutôt il a jeté des pierres sur son toit, pour liste – TorrenteSinLey (@LeyTorrente) 20 octobre 2021

Ce qui m’amuse le plus de toutes les déraisons que fait cette folle c’est : « la fille a honte et s’en va » et la fille va prendre son portable pour appeler la police hahahaha – Sergio Scan (@ SergioScan11) 22 octobre 2021

Au lieu de se lever une seconde et de le remercier pour son travail, l’enregistre-t-il, l’humilie-t-il et le menace-t-il ? 0 empathie et éducation mrs. Et l’autre, tiens bon, j’espère qu’ils leur donnent une augmentation, ça rentre pas dans le salaire – Pechitos McTettis (@SrtaMcTettis) 21 octobre 2021

Typique qui traite tous ceux qui, selon elle, devraient être en dessous d’elle par-dessus son épaule. Que ce soit cet opérateur, un réceptionniste d’hôtel ou un caissier de supermarché. Typique qui considère inférieur aux autres. Un amer. Une marqueita. – Adri (@ Adri7MG) 22 octobre 2021

Quelqu’un qui dit que les t-shirts ne méritent pas d’être mentionnés -Miguel (@miguel230874) 20 octobre 2021

Ensuite, s’il ne nettoie pas, allez au charo lui demander pourquoi il paie des impôts si la mairie ne nettoie pas. – Fieldman (@PriamoTroyano) 20 octobre 2021

La chose normale est de décoller, laisser faire et continuer je ne sais pas. Donc le trottoir n’est pas nettoyé dans la vie car il y a une terrasse ou quoi ? – Daikin86 (@ Daikin861) 19 octobre 2021

Quand on n’a pas de soucis dans la vie et qu’il faut trouver un problème pour se sentir épanoui… – Mario LM 🐱💙 (@M4rioLM) 20 octobre 2021

L’un travaille et l’autre touche les balles. C’est la réalité du pays. Après cette même marquise, quand elle y boira un autre jour, elle sera la première à se plaindre car le trottoir n’est pas propre. – Javié (@_JaviGB) 21 octobre 2021

En regardant la vidéo se dérouler, je voulais juste voir cette fin heureuse. pic.twitter.com/Vn55DuiWMW – Crocop KO 🇦🇲🇷🇸 (@ el_castiga20) 21 octobre 2021

En fait, grâce à la diffusion de la vidéo et aux tweeters eux-mêmes, la police locale d’Alcobendas prendra des mesures en la matière en contactant les travailleurs concernés :

Bonsoir. En effet, le travail des employés de nettoyage du réseau est variable et doit être respecté par tous les citoyens. Nous contacterons les travailleurs concernés au cas où la personne aurait besoin d’être identifiée. MERCI. – ALCBDS_Policia Local (@ALCBDS_Policia) 20 octobre 2021

Après leur avoir parlé, ils passent à autre chose, ils détermineront « si la personne doit être identifiée ».

