In the Heights a fait ses débuts à Broadway en 2008, faisant de Lin-Manuel Miranda une star grâce à son double rôle d’écrivain et d’acteur. La version cinématographique est dirigée par le réalisateur de Crazy Rich Asians John M. Chu et devait à l’origine sortir en salles en juin dernier, avant d’être retardée d’un an. Dans les hauteurs ressemble à un régal visuel, et un nouveau clip montre le nombre époustouflant «96 000». Découvrez-le ci-dessous.