La vidéo It’s My Life de Bon Jovi atteint un milliard de vues sur YouTube

Le clip de Bon Jovi pour la chanson “It’s My Life” a dépassé le milliard de vues sur YouTube. C’est le premier Bon Jovi piste pour atteindre une étape aussi importante.

“It’s My Life” était initialement le premier single de l’album 2000 de Bon Jovi, largement acclamé. Écraser, bien que la vidéo d’accompagnement de la chanson n’ait été téléchargée sur YouTube qu’il y a 12 ans, le 16 juin 2009. Le clip a été réalisé par Wayne Isham, qui avait précédemment réalisé un certain nombre de vidéos pour le groupe, dont “In These Arms”, “Bed Of Roses” et “Un jour, je serai samedi soir”.

Le dernier album de Bon Jovi, 2020, est sorti en octobre dernier via Island Records. Une fois de plus coproduit par John Shanks et Jon Bon Jovi, le disque présente l’ensemble du groupe en tournée – le claviériste David Bryan, le batteur Tico Torres, le bassiste Hugh McDonald, le guitariste Phil X, le percussionniste Everett Bradley et le guitariste John Shanks.

En avril, Bon Jovi a annoncé sa série de concerts 2021 Encore Drive-In Nights. Le 22 mai, une performance exclusive du groupe a été diffusée dans plus de 300 théâtres en plein air et en plein air aux États-Unis, au Canada et en Irlande.

La performance de Bon Jovi a suivi la série 2020 d’Encore Drive-In Night qui comprenait des performances de Garth Brooks, Metallica, Kane Brown, Blake Shelton et Gwen Stefani.

Au cours d’une illustre carrière s’étalant sur plus de trois décennies depuis leur formation en 1983, Bon Jovi a gagné sa place parmi la royauté mondiale du rock et a été intronisé au Rock And Roll Hall Of Fame ainsi qu’au Songwriters Hall Of Fame.

Avec plus de 130 millions d’albums vendus dans le monde, un vaste catalogue d’hymnes à succès, des milliers de concerts donnés dans plus de 50 pays pour plus de 35 millions de fans et des recettes de plus d’un milliard de dollars dans le monde au cours de la dernière décennie seulement, Bon Jovi est le groupe de rock and roll accompli.

