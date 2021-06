La vidéo “It’s My Life” de Bon Jovi dépasse le milliard de vues sur You Tube

BON JOVIle clip de la chanson “C’est ma vie” a dépassé le milliard de vues sur Youtube. C’est le premier BON JOVI piste pour atteindre le jalon.

“C’est ma vie” était le premier single de BON JOVIl’album de 2000 “Écraser”, bien que la vidéo d’accompagnement de la chanson n’ait pas été téléchargée sur Youtube jusqu’à il y a 12 ans, le 16 juin 2009. Le clip a été réalisé par Wayne Isham, qui avait déjà réalisé un certain nombre de vidéos pour le groupe, dont “Dans ces bras”, “Lit De Roses” et “Un jour je serai samedi soir”.

BON JOVIle dernier album de, “2020”, est sorti en octobre dernier via Archives de l’île. Encore une fois coproduit par John Shanks et Jon Bon Jovi, le disque présente l’ensemble du groupe en tournée – le claviériste David Bryan, le batteur Tico Torres, bassiste Hugh McDonald, guitariste Philippe X, percussionniste Everett Bradley, et guitariste John Shanks.

Au cours d’une illustre carrière s’étalant sur plus de trois décennies depuis leur formation en 1983, BON JOVI a gagné sa place parmi la royauté mondiale du rock et a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll aussi bien que Temple de la renommée des auteurs-compositeurs. Avec plus de 130 millions d’albums vendus dans le monde, un vaste catalogue d’hymnes à succès, des milliers de concerts donnés dans plus de 50 pays pour plus de 35 millions de fans et des ventes de billets dépassant largement le milliard de dollars dans le monde au cours de la dernière décennie seulement, BON JOVI est le groupe de rock and roll consommé.



