La vidéo la plus détestée de Nintendo… Les fans sont toujours fous | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cet épisode de GameSpot News, nous parlons de la bande-annonce du pack d’extension en ligne Switch de Nintendo qui devient la vidéo la plus détestée de tous les temps, nous avons divulgué des détails sur Call of Duty de 2022, la raison pour laquelle Roblox a subi une longue panne et pourquoi Fortnite pourrait ne pas voir de sortie officielle en Chine .

Dans cette vidéo, DeVante parle de la bande-annonce du pack d’extension en ligne Nintendo Switch qui est devenue la vidéo la plus détestée de la société sur YouTube. La bande-annonce compte plus de 120 000 n’aime pas au moment de la rédaction et seulement 17 000 j’aime, avec un nombre total de 1,15 million de vues.

DeVante parle également de nouveaux détails divulgués sur le jeu Call of Duty de 2022. Le jeu pourrait avoir un système de moralité comme Red Dead Redemption 2, et la campagne comportera apparemment un nouveau niveau de gore pour la série. Comme indiqué précédemment, le jeu de 2022 serait une suite de Modern Warfare de 2019 d’Infinity Ward, en se concentrant sur les cartels de la drogue colombiens.

Plus tard dans la vidéo, le PDG de Roblox Corp., David Baszucki, explique la panne du jeu qui a duré un week-end. Et la Chine n’obtiendrait apparemment pas de version officielle de Fortnite après deux ans de tests.