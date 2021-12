La vidéo la plus drôle de Denisse Novoa

Denisse Novoa / Instagram Denisse Novoa

Denisse Novoa essaie toujours de passer un bon moment, malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée, et comme moyen de contaminer ses fidèles followers à l’heure où la pandémie de COVID a une nouvelle fois alarmé le monde, la Mexicaine a dévoilé le meilleur des thérapies Pour se sentir bien .

L’ex-athlète de la cinquième saison d’EXATLON, dont elle a été expulsée pour avoir enfreint les termes du contrat avec Telemundo, a posté sur son Instagram une vidéo pleine de rires et de moments pleins de joie, avec laquelle elle a révélé que le rire est le meilleur remède pour n’importe qui chose.

La « Pantera Novoa » a appelé ses fans à ne jamais cesser de rire et à retirer le côté positif de tout, alors qu’elle rassemblait plusieurs moments spéciaux qui incluaient même des scènes avec des filtres amusants sur son visage et des rires de son grand-père.

« Rire jusqu’à ce que tu perdes ton souffle. Jusqu’à pleurer. Jusqu’à ce que vous sentiez que tout tremble, mais ne s’effondre pas. Danse à l’intérieur. Rire pour de vrai. Avec les yeux. Avec le coeur. Avec tout le corps. 🌹 Le rire est la meilleure thérapie 🤍 », a commenté l’athlète, qui, consciente de la grâce de la vidéo, a lancé un défi à ses followers.

« Je te défie de regarder cette vidéo sans rire hahahaha…. commente si tu pouvais 😂 », a ajouté l’actrice. « #Rire #viral #fyp #foryou #humour #instagramreels ».

Et le message de Denisse était si efficace et tombait si bien auprès de ses fans, qui ont révélé que le rire contagieux de Denisse les rendait heureux.

« Comment j’ai ri avec cette vidéo !!!; C’est super 😁 😁😁😆😆💙💙💖💖🇨🇺🇲🇽🏃‍♀️🙏🌹🎄🥰🤗 ”,“ Salut. Belle Denisita. Bénédictions. Le rire est le meilleur en ces temps, bébé « , et » Dieu avec toi et ta famille. Je vous souhaite le meilleur Denisita..😍😍😍👏👏👏 » étaient quelques-unes des premières réactions à la vidéo « Pantera ».

« Je suis ta famille ! 😂😂😂😂😂 J’adore ça! »,« 🤣🤣🤣🤣🤣 qui te fait oublier tout ce qui est mauvais »,« Génial, des rires et encore des rires😂😂😂😂 »,« Toujours profiter hahaha 😂😂😂 »et« Son rire est contagieux😂😂❤️ », étaient d’autres commentaires des fans.

Et c’est que Denisse, à travers ses publications, essaie toujours de motiver ses fans, comme elle l’a fait dans une publication récente, dans laquelle elle parlait de l’importance de la discipline.

« Il est important de savoir que ce n’est pas tous les jours/semaine que vous allez ressentir ou voir votre 100%, mais l’important est d’avoir de la discipline pour que même ces jours-là vous continuez à apporter votre contribution pour atteindre votre objectif .. . qu’il s’agisse d’exercice, d’affaires, etc », a déclaré l’ancien concurrent d’EXATLON.

«Ce sont les jours qui font la différence. Et le plus important… écoutez votre corps et reposez-vous… dormez vos huit heures que même si vous n’y croyez pas… c’est le plus important 🙌🏼🤍 », a ajouté la femme de Veracruz.

