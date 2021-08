La vidéo montre ce qu’Aaron Boone a dit lors de son expulsion après un appel

in

Les Yankees et les Royals se sont livrés à une folle lundi, New York ayant pris les devants à quatre reprises en septième manche ou plus tard. Cela s’est quand même terminé par une victoire de 8-6 des Yankees, mais le manager Aaron Boone n’était pas là pour voir beaucoup de cette action.

Boone a été expulsé à la septième manche après que l’arbitre du marbre Pat Hoberg a appelé le lanceur des Yankees Jonathan Loaisiga pour une feinte – un appel qui a définitivement été manqué. Loaisiga avait déjà rejeté une tentative de retrait, ce qui a permis à Jarrod Dyson de passer à la deuxième place. Puis, lorsque Loaisiga est descendu du caoutchouc, Hoberg a immédiatement appelé un recul.

Boone l’a naturellement perdu. L’appel était horrible. Et grâce à une autre excellente vidéo de panne de Jomboy Media, nous avons une idée de ce qui s’est dit pendant la tirade. (Attention : langage NSFW).

Boone est éjecté après un appel tic-tac-collant, une panne pic.twitter.com/diKHyBNUfF – Jomboy (@Jomboy_) 10 août 2021

Hoberg semblait penser que Loaisiga se dirigeait vers le marbre, mais en réalité, il descendait juste du caoutchouc pour se ressaisir. Boone est sorti pour argumenter l’appel, est retourné à l’abri et est ressorti pour se faire éjecter.

L’arbitre a apparemment dit à Boone qu’il ne voulait pas l’expulser, ce qui n’est pas quelque chose que trop d’arbitres admettent. Mais Hoberg a jeté Boone parce que Boone ne voulait pas s’arrêter.

Dyson finirait par marquer après tout cela pour égaliser le match. Les Yankees, cependant, ont gagné en 11 manches.