La vidéo montre le modèle de copie d’Apple AirPods 3

Alors que les rumeurs sur les AirPods 3 continuent de circuler, YouTuber EverythingApplePro vient de déballer un copieur AirPods 3 et de comparer ces écouteurs sans fil rumeurs avec les autres AirPods publiés par Apple. Cela nous donne un aperçu détaillé des modifications de conception qu’Apple apporterait avec les AirPods 3 plus tard cette année.

Cela fait un moment que les rumeurs sur les AirPod de troisième génération n’ont pas commencé. Fin février, des rumeurs indiquaient qu’Apple dévoilerait ses AirPod de troisième génération lors d’un événement en mars, mais aucune de ces choses ne s’est produite. Au moment où la société a annoncé son événement “ Spring Loaded ” en avril, l’analyste fiable d’Apple Ming-Chi Kuo avait prédit que nous ne verrions pas les AirPods 3 avant le troisième trimestre.

Comme EverythingApplePro le montre dans sa dernière vidéo YouTube, les copieurs AirPods s’appellent Air60 TWS, et ils ont les mêmes mesures que les gens attendent des nouveaux écouteurs sans fil Apple.

Les AirPods 3 présenteront probablement un nouveau facteur de forme et une conception «similaires aux AirPods Pro», bien que Kuo n’ait fourni aucun détail. Des images de fuite plus récentes ont indiqué que ces nouveaux AirPods ne comporteront pas d’embouts auriculaires remplaçables, ni les modes Transparence et Active Noise Cancelling.

Nous nous attendions à ce que cet écouteur sans fil ait une tige plus petite, un design intra-auriculaire et un boîtier de batterie repensé. Dans la vidéo, il est possible de voir comment le boîtier de charge AirPods 3 se compare à celui d’origine et au modèle AirPods Pro. Dans la vidéo, le YouTuber associe également le copieur des écouteurs sans fil à son iPhone.

Pour le moment, on ne sait pas si ce nouvel écouteur sans fil aura la puce H1 pour une meilleure connexion audio et une meilleure qualité ou une plus récente. Apple pourrait également introduire la puce U1 dans la gamme AirPods.

AirPods 3 pourrait être publié parallèlement à un nouveau plan HiFi Apple Music. . a récemment découvert des références à l’audio «sans perte» dans Apple Music dans iOS 14.6 beta 1.

Les informations sur les prix ne sont pas claires, mais au moins un rapport a suggéré que les AirPods 3 coûteraient environ 20% de moins que les AirPods Pro, ce qui indique un prix de 199 $. Il s’agit d’une augmentation notable du prix par rapport à la gamme actuelle d’AirPods, mais il serait logique qu’Apple ne vende le modèle qu’avec un boîtier de chargement sans fil.

Découvrez la vidéo complète sur le déballage des AirPods 3 Copycat ci-dessous.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: