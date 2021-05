La vidéo montre le modèle factice de l’iPhone 13 Pro Max avec une encoche plus petite – .

Alors que l’année avance, attendez-vous à ce que les rumeurs sur l’iPhone 13 commencent à voler à un rythme encore plus rapide et plus furieux qu’elles ne l’ont été. L’événement Spring Loaded d’Apple en avril a été rempli d’annonces de produits, mais les jours qui ont suivi l’événement ont été tout aussi occupés, avec les mises à jour iOS et les fuites d’iPhone en abondance. La dernière ne révèle rien de nouveau, mais elle nous donne le meilleur aperçu de ce qui sera probablement la conception finale de l’iPhone 13 Pro Max.

Mardi, YouTuber Unbox Therapy a partagé une nouvelle vidéo dans laquelle il déballe et montre une unité factice iPhone 13 Pro Max qui a été conçue pour refléter toutes les dernières fuites et rumeurs sur le prochain iPhone. Bien sûr, nous ne saurons pas avec certitude à quoi ressemble le téléphone avant cet automne, mais nous savons à quel point les fuites peuvent être précises.

Le changement le plus important, et qui a été évoqué à maintes reprises par les fuyards et les analystes, est le plus petit cran. Sur cette maquette de l’iPhone 13 Pro Max, l’encoche est nettement plus petite que celle de l’iPhone 12 Pro Max. Pour ce faire, Apple devrait pousser l’écouteur contre la lunette supérieure. Cela permettra à l’entreprise de rapprocher tous les composants Face ID, ce qui se traduira par une encoche plus petite:

L’analyste de KGI Securities Ming-Chi Kuo, qui a déclaré cette semaine que l’iPad mini 6 avait été repoussé au second semestre de 2021, affirme que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront livrés avec des caméras Ultra Wide améliorées qui ont des ouvertures de f /1.8 et mise au point automatique au lieu de mise au point fixe. La conception de l’unité factice de l’iPhone 13 Pro Max suggère que les objectifs de l’appareil photo seront beaucoup plus grands que ceux qui sont apparus sur les modèles récents, ce qui devrait améliorer la qualité des photos et des vidéos que les utilisateurs prennent avec l’appareil photo de l’iPhone.

En termes d’encoche et de caméras, les changements semblent ici presque inévitables compte tenu du torrent de fuites au cours des derniers mois. D’autre part, il existe d’autres révisions intéressantes qui peuvent ou non correspondre à la réalité. Par exemple, la couleur graphite semble être un peu plus sombre sur le mannequin iPhone 13 Pro Max que sur un véritable iPhone 12, mais c’est probablement simplement parce que la personne qui a fabriqué le mannequin n’a pas pu obtenir une correspondance parfaite. Il y a aussi des bandes d’antenne claires sur le 13, par opposition à l’obscurité sur le 12, mais il est assez peu probable que quiconque ait pu obtenir ce granulaire avec les spécifications du téléphone lors de la création de cette maquette.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur l’iPhone 13, mais avec seulement quatre mois environ jusqu’à ce qu’Apple soit prêt à révéler officiellement les nouveaux modèles, ces dernières années nous ont montré qu’il n’y avait pas grand chose qu’Apple puisse cacher avec succès jusqu’à ce que jour de lancement plus. Attendez-vous à encore plus de fuites comme celle-ci très bientôt.

