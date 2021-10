La vidéo montre qu’il est possible de remplacer un écran d’iPhone 13 et de ne pas perdre Face ID

La semaine dernière, . a signalé que Face ID cesse de fonctionner si vous remplacez l’écran de l’iPhone 13 par une réparation tierce. Désormais, une nouvelle vidéo montre qu’il est possible de remplacer l’écran et de faire fonctionner la reconnaissance faciale, mais ce n’est pas simple.

Lorsque nous avons couvert la vidéo originale de Phone Repair Guru, il a déclaré que même lorsque vous remplacez l’écran de votre iPhone 13 par un autre écran d’origine, un message indiquant “Impossible de vérifier que cet iPhone a un véritable écran Apple” est apparu.

Il a ensuite suggéré qu’il existe des solutions de contournement comme d’autres parties du nouvel écran, mais que la plupart des ateliers de réparation ne le feraient pas car il est «trop sophistiqué».

Dans cet esprit, iCorrect, un atelier de réparation tiers britannique, a prouvé qu’il était possible de remplacer l’écran de l’iPhone 13 sans perdre Face ID, mais, en effet, c’est un processus très sophistiqué.

Dans un article de blog, iCorrect explique pourquoi Face ID est désactivé sur l’iPhone 13 lors du remplacement de l’écran et donne également un contexte depuis qu’Apple a introduit cette technologie avec l’iPhone X :

« D’après nos recherches, l’iPhone communique avec l’écran via une puce électronique intégrée à l’écran. Cette puce d’écran est un circuit intégré (un assemblage de composants électroniques fabriqués en une seule unité) responsable de la traduction de votre toucher analogique (votre doigt appuyant sur votre écran créant un signal analogique) en un signal numérique (pour que votre iPhone comprenne que votre iPhone est un mini-ordinateur et ne comprend pas les signaux analogiques)

(…) L’IC de l’écran de l’iPhone 13 agit désormais non seulement comme un ADC, active True Tone, transporte une ROM pour le message non authentique, mais communique également désormais avec Face ID. Nous pensons que cette communication avec Face ID est un bogue dans iOS15. Mais cela nous montre à quel point le circuit intégré de l’écran sera beaucoup plus complexe à l’avenir. Nous nous attendons à ce que les prochaines générations d’iPhone contiennent 2 biométries dans Face ID et dans l’écran Touch ID. Nous nous attendons à ce que le remplacement d’un écran à l’avenir désactive l’ID tactile à l’écran. “