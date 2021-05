La vidéo montre une compatibilité presque parfaite entre le Magic Keyboard 2020 et le nouvel iPad Pro 12,9 pouces

Depuis qu’Apple a annoncé le nouvel iPad Pro 12,9 pouces M1 en avril, les clients se demandent si leur Magic Keyboard actuel serait compatible avec le nouvel appareil. Apple a confirmé la compatibilité dans un document d’assistance et une nouvelle vidéo offre des détails supplémentaires.

La controverse a commencé avec la nouvelle page Magic Keyboard montrant qu’il était conçu pour l’iPad Pro 12,9 pouces de cinquième génération, mais qu’il était également compatible avec les anciennes versions. Étant donné que ce nouvel iPad est plus épais de 0,5 mm, la question était de savoir s’il y aurait un problème avec le Magic Keyboard 2020, ou s’ils devraient acheter la nouvelle version.

Ce n’était pas clair jusqu’à une semaine après l’événement Spring Loaded d’avril, lorsque Apple a abordé cette question via une mise à jour de son document d’assistance:

La première génération du Magic Keyboard (A1998) est fonctionnellement compatible avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces (5e génération) avec écran Liquid Retina XDR. En raison des dimensions légèrement plus épaisses de ce nouvel iPad Pro, il est possible que le Magic Keyboard ne s’adapte pas précisément lorsqu’il est fermé, en particulier lorsque des protecteurs d’écran sont appliqués.

Avec la dernière phrase, les gens ont compris que tout fonctionnerait bien, mais peut-être que les deux produits ne rentrent pas précisément lorsqu’ils sont fermés. C’est pourquoi certains clients ont décidé d’acheter la nouvelle version de l’accessoire.

L’un des acheteurs chanceux qui a reçu son iPad Pro tôt a maintenant mis en ligne une vidéo montrant comment le Magic Keyboard 2020 se compare lorsqu’il est connecté à l’iPad Pro 12,9 pouces de cinquième génération, et, oui, ils s’adaptent parfaitement lorsqu’ils sont fermés.

Dans la description de la vidéo, l’utilisateur dit que le numéro de modèle de l’iPad Pro est A2378 et que le numéro de modèle de l’accessoire est MXQU2LL / A pour confirmer qu’il s’agit de l’iPad Pro de cinquième génération et du clavier 2020. L’utilisateur configure les deux produits, ajuste l’angle de l’iPad sur le Magic Keyboard, les tape et le ferme. Comme nous pouvons le voir dans la vidéo, tout semble très bien.

L’utilisateur n’a pas secoué l’iPad avec le clavier ou quoi que ce soit, mais tout semble assez solide. Vous pouvez vous regarder dans la vidéo ci-dessous.

