La vidéo “Nothing Else Matters” de Metallica dépasse le milliard de vues sur You Tube

METALLIQUE clip de la chanson “Rien d’autre ne compte” a dépassé le milliard de vues sur Youtube. C’est le premier METALLIQUE piste pour atteindre le jalon.

Le “Rien d’autre ne compte” vidéo, qui a été téléchargée sur Youtube en octobre 2009, a été dirigé par Adam Dubin et édité par Sean Fullan et est composé de clips de 1992 METALLIQUE documentaire “Un an et demi dans la vie de Metallica”. Le clip est peut-être mieux connu pour une scène où Lars Ulrich lance des fléchettes sur une affiche de AILIER leader Kip Ailier.

Avant de travailler avec METALLIQUE, Dubin a réalisé deux vidéoclips pour le GARÇONS BÊTES. Alors qu’il était étudiant à l’Université de New York, il était colocataire avec le producteur de disques Rick Rubin, qui allait plus tard produire “Mort Magnétique”, METALLIQUEneuvième album studio de.

“Rien d’autre ne compte” paru à l’origine sur METALLIQUEL’album éponyme de 1991 – également connu sous le nom de “The Black Album” – qui est réédité le 10 septembre sous la forme d’un coffret de luxe remasterisé via le propre du groupe Enregistrements noircis. La chanson a atteint la 11e place du classement Billboard Mainstream Rock Tracks ainsi que les dix premières places de nombreux classements européens.

“Rien d’autre ne compte” a été présenté comme une piste jouable dans le jeu vidéo musical “Guitare Hero: Metallica” et a été reprise plus de 40 fois par une foule d’artistes différents, dont TACHES, Shakira, Bif Nu, Gris Macy, DIE KRUPPS, LA THÉORIE DU RÉV et APOCALYPTIQUE.

The Black Album est l’un des disques les plus vendus et les plus acclamés par la critique de tous les temps. Sa sortie en 1991 a non seulement donné METALLIQUE son premier album n°1 dans pas moins de 10 pays, dont quatre semaines au n°1 aux États-Unis, sa série incessante de singles — “Entre Sandman”, “The Unforgiven”, “Rien d’autre ne compte”, “Où que je puisse déambuler” et “Triste mais vrai” — a alimenté l’ascension du groupe en tête d’affiche du stade, à la radio et MTV statut de nom de ménage dominant. The Black Album reste incontesté comme l’album le plus vendu de l’histoire de Nielsen SoundScan, dépassant toutes les sorties dans tous les genres au cours des 30 dernières années.

Comme indiqué précédemment, une version inédite, totalement nouvelle et différente de “Rien d’autre ne compte” apparaît deux fois dans Disneyle nouveau film de “Croisière dans la jungle”.



Le clip de la chanson “Nothing else Matters” a atteint 1 milliard de vues sur Youtube ! ? Voici la réaction de @larsulrich sur Instagram : #Metallica pic.twitter.com/QuO84mG88B – MᴇᴛᴀʟʟɪᴄA (@BookOfMetallicA) 1er août 2021

Mots clés:

métallisé

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).