La vidéo nouvellement animée fait ses débuts pour Super Bad Pt. 1 et 2 ‘

Un nouvellement animé James Brown La vidéo fait ses débuts aujourd’hui (30) sur la chaîne Vevo du Parrain de la Soul. C’est une animation vibrante de l’artiste colombienne Sara Serna pour son single fondateur de 1970 et R&B n ° 1 «Super Bad Pt 1 & 2.»

Le clip présente des images et des graphiques de M. Brown de l’époque, et capture le dynamisme de l’un des singles R&B clés de la journée. Serna, de Medellin, en Colombie, est une artiste d’effets visuels qui s’est fait connaître pour son travail de collage à la main.

«Super Bad», sorti dans le prolongement du monument historique «Get Up I Feel Like Being A Sex Machine (Part 1)», a été écrit et produit par Brown lui-même. Il a été en tête du classement de la soul aux États-Unis pendant deux semaines en novembre 1970, et est devenu un des 15 meilleurs tubes pop.

La session a réuni des notables tels que le bassiste prodige William «Bootsy» Collins, Bobby Byrd à l’orgue et le batteur John «Jabo» Sparks. L’apparition de la nouvelle vidéo coïncide également avec le 50e anniversaire du licenciement de ce groupe par leur patron, Brown engageant un nouvel ensemble de JB et signant à Polydor.

Hier, avant ce qui aurait été le 88e anniversaire de James Brown lundi prochain (3 mai), un nouvel épisode de l’émission Here To There Radio de DJ Spinna a fait ses débuts sur Apple Music Hits, dédié à son héritage. La célébration est disponible sur demande maintenant. Le célèbre DJ, remixeur, artiste et producteur DJ Spinna, le spectacle hebdomadaire Apple Music Hits de deux heures, couvre toute la gamme du funk, de la soul, du R&B, du disco, du jazz, de la house, du hip-hop et de la danse / électronique.

“Super Bad” figure sur le coffret de 71 titres Star Time, qui marque le 30e anniversaire de sa sortie le 7 mai. L’ensemble a remporté un Grammy Award pour les meilleures notes d’album, écrit par Cliff White, Harry Weinger, Nelson George, Alan Leeds et Brown lui-même.

