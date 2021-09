La vidéo personnelle de Lucy Dacus est un autre type d’histoire de fantômes

Il y a une trajectoire commune que l’on peut fréquemment observer dans la musique populaire américaine : un premier album prometteur regorge de potentiel mais n’est peut-être pas encore tout à fait là. Un deuxième album presque génial débordera d’idées et peut donner l’impression que l’artiste peut tout faire. Un troisième album magistral, voire parfait, rassemble tout ce qui a fonctionné dans les deux premiers albums pour en faire quelque chose d’incroyable.

Je pense toujours à cette trajectoire en termes de Bruce Springsteen. Ses trois premiers albums — Greetings from Asbury Park, NJ de janvier 1973; The Wild, the Innocent et le E-Street Shuffle de novembre 1973 ; et Born to Run de 1975 – suivez cette trajectoire de carrière presque exactement.

Il y a beaucoup d’artistes qui suivent cette trajectoire autre que Springsteen, mais permettez-moi de rester avec le Boss pendant une seconde, car un autre superfan de Springsteen est l’auteur-compositeur-interprète de 26 ans Lucy Dacus. Et le troisième album de Dacus, Home Video, sorti cet été, est un véritable chef-d’œuvre.

(Je soupçonne que Dacus sera flatté par la comparaison. Elle a sorti une superbe reprise de “Dancing in the Dark” de Springsteen en 2019, et elle a dit à Rolling Stone dans une interview cette année-là que “l’anniversaire de Bruce devrait être une fête nationale.”)

Les similitudes entre Home Video et Born to Run ne sont pas évidentes à la première écoute. Alors que l’album de Springsteen est une explosion de rock désespéré, l’album de Dacus construit des arrangements musicaux luxuriants pleins de percussions chatoyantes et de chœurs éthérés. C’est le genre d’arrangement d’auteur-compositeur-interprète légèrement dépouillé qui a caractérisé son premier album, No Burden de 2016. Born to Run, quant à lui, est impétueux, audacieux et bruyant, les rats de rue de Springsteen s’efforçant de se faire entendre par-dessus un énorme mur de sons.

Dacus n’est pas non plus contre le rock. No Burden contient de nombreux morceaux qui montent un peu le volume, et son deuxième album de 2018, Historian, est encore plus fort, basculant plusieurs fois dans un rock plus lourd. Cette tendance se poursuit. Plusieurs chansons de Home Video privilégient le son d’un groupe de bar hirsute qui s’amuse comme une folle. Le morceau d’ouverture, “Hot and Heavy”, propose une tournée riche en guitares du milieu évangélique blanc du Sud dans lequel se déroule l’album, tandis que le single “Brando” est une formidable chanson de rupture énervée qui ne demande qu’un hard rock ou couverture dance-pop.

Mais pendant une grande partie de son temps d’exécution, Home Video s’oriente un peu plus vers la quiétude du premier album de Dacus. Dacus a grandi en tant qu’auteur-compositeur depuis 2016, et ses chansons créent une tension où les personnes au centre de ses histoires affrontent des choses horribles à un volume à peine supérieur à un murmure. La pièce maîtresse de l’album “Thumbs” présente le récit silencieux de la chanteuse d’une nuit où elle accompagnait un ami (ou peut-être un amant) qui était sur le point de voir son père violent pour la première fois depuis des années.

« Thumbs » est immédiatement suivi de « Going Going Gone », qui revient à chanter un feu de camp sur un ex-petit ami innocent et nerveux qui naît de cette innocence et se transforme en un ivrogne qui attrape le cul des femmes. Et pourtant, la chanson ne laisse jamais derrière elle la sensation de quelque chose que vous pourriez chanter autour du feu au milieu des bois. C’est doux, même si son sujet souligne une certaine tragédie.

Les voix sur “Going Going Gone” incluent l’énigme indie-rock Mitski, pour qui Dacus a ouvert lors de la dernière tournée de Mitski. Le chœur comprend également Julien Baker et Phoebe Bridgers, avec qui Dacus enregistre en tant que trio boygenius. Tous les trois ont fait des apparitions sur le dernier album solo de l’autre, en commençant par Bridgers’s Punisher en 2020, en poursuivant avec Baker’s Little Oblivions ce printemps, et en terminant maintenant avec “Going Going Gone” et “Please Stay” sur Home Video. Le filet musical de Dacus est incroyablement large.

Alors pourquoi les comparaisons de Springsteen, au-delà du fandom de Dacus pour la rock star ? Car aussi différents que le son Home Video et Born to Run, les deux albums tombent dans un territoire similaire presque autobiographique.

Les histoires de Springsteen sur des durs à cuire de la classe ouvrière du New Jersey se postant sans cesse dans l’espoir que personne ne comprendra ce pour quoi ils surcompensent, donnent l’impression que quelqu’un se souvient de son adolescence avec juste assez de distance pour lui donner un sens. (Springsteen avait 25 ans quand Born to Run est sorti.)

Pendant ce temps, Dacus s’inspire à la fois de sa vie et de celle d’autres personnes qu’elle connaissait ayant grandi dans une Virginie fortement évangélique. Elle a écrit de nombreuses chansons de l’album après avoir lu ses journaux d’enfance, et en tant que telles, ses chansons rappellent les douleurs de grandir queer dans un endroit qui ne laissait pas toujours les gens explorer ce côté d’eux-mêmes. (Dacus s’est décrite comme « gay », « queer » et « bisexuelle ou pansexuelle » dans la même phrase dans une interview au New York Times, puis a déclaré qu’elle pensait que « le genre est une blague. »)

“Hot and Heavy” présente l’album comme une sorte de jeu de mémoire – Dacus est de retour quelque part et imprégné de souvenirs douloureux de son enfance. Là où “Hot and Heavy” s’enracine explicitement dans les souvenirs d’une personne qui manque à Dacus, cela crée également une attente pour que l’album suive: vous écoutez l’équivalent sonore de la conduite dans votre ville natale après des années d’absence, des souvenirs affluant à chaque bâtiment que vous passez.

Born to Run se termine avec l’épopée et lugubre « Jungleland », dans laquelle les aventuriers de Springsteen se rendent compte qu’ils pourraient ne jamais s’échapper. Home Video se termine avec peut-être la meilleure chanson que Dacus ait jamais écrite, “Triple Dog Dare”, qui (d’après ma lecture de l’album) revient à la personne qui lui a tant manqué dans “Hot and Heavy”.

“Triple Dog Dare” est directement autobiographique, s’inspirant d’un lien que Dacus avait avec une autre fille adolescente qu’elle ne réalisait pas qu’il s’agissait d’une attraction romantique jusqu’à ce que la mère de la fille, voyant ce qui germait entre les deux, les sépare. Dans la vraie vie, l’amitié s’est flétrie ; dans la chanson, Dacus et son amie s’enfuient sur un bateau, pour être ensemble pour toujours. L’évasion est possible, mais seulement à travers la narration et l’art. Home Video, comme Born to Run avant lui, n’est pas hanté par des fantômes mais par des versions plus anciennes de nous-mêmes qui ont fait des choix différents de nous, certains pour le bien et d’autres pour le mal.

Nos souvenirs les plus durs ne se transforment jamais en quelque chose que nous aurions aimé mieux, peu importe combien nous essayons. Vous serez toujours hanté par les choix que vous n’avez pas faits, les personnes qui se sont éloignées de votre vie et les endroits que vous avez finalement dû quitter. Home Video regorge de sensations de choses qui ont été perdues et de choses qui ne l’ont tout simplement jamais été. C’est brillant et beau et à peu près parfait.

Home Video est disponible sur toutes les plateformes de streaming musical et en vente sous forme de CD ou de téléchargement numérique. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez les archives One Good Thing.